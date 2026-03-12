Đang dọn hồ bơi bãi cát, nhân viên phát hiện bông tai vàng: Hơn 1 tháng chưa tìm thấy chủ nhân

Một đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên khu vui chơi tại phường Bình Tân (TP.HCM) nhặt được bông tai vàng của khách làm rơi trong khu vực hồ bơi bãi cát đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, khi đang dọn vệ sinh khu vực hồ bơi cát thì nhân viên bất ngờ nhặt được bông tai vàng bị rơi lẫn dưới lớp cát, sau đó người này đã quay clip và chia sẻ lên mạng xã hôi với mục đích tìm chủ nhân.

Được biết, đoạn clip này được quay tại khu vui chơi Beryland (tỉnh lộ 10, phường Bình Tân, TP. HCM) vào khoảng tháng 1/2026. Thông tin trên tờ PLO, đại diện đơn vị cho hay món đồ này đã được bàn giao cho bộ phận quản lý để thực hiện quy trình niêm phong và thông báo tìm khách hàng bỏ quên.

Do đặc thù là công viên nước và khu vận động, phụ huynh và trẻ em khi tham gia trò chơi rất dễ bị rơi rớt trang sức như bông tai, vòng tay, nhẫn... Nhiều trường hợp tài sản nhỏ bị cuốn vào hệ thống lọc nước, nhân viên phải tỉ mỉ kiểm tra trong quá trình bảo trì máy móc mới tìm thấy.

Chia sẻ thêm trên Thanh Niên, đại diện khu vui chơi Beryland cho biết, thực tế đây không phải lần đầu đơn vị nhặt được vàng của khách. Trước đó, đơn vị từng nhặt được và trao trả một chiếc nhẫn trị giá hơn chục triệu đồng cho một vị khách nam.

"Riêng chiếc bông tai vàng nhặt được trong tháng 1 vừa qua, hiện tại chúng tôi vẫn đang lưu giữ tại văn phòng để chờ người dân đến nhận diện và nhận lại", vị đại diện chia sẻ trên Thanh Niên.