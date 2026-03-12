Tôi và mẹ phải làm giao kèo bí mật, thế mà vợ tôi vẫn cứ nghĩ được mẹ chồng chăm ở cữ một cách vui vẻ tự nguyện

Vợ tôi sinh con đầu lòng vào cuối tuần vừa rồi, tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác vừa hồi hộp vừa run khi đứng ngoài phòng sinh, tay cầm điện thoại mà không biết nên gọi cho ai trước. Đến khi nghe tiếng con khóc, khoảnh khắc đó tôi vui đến mức rơi nước mắt.

Trước khi vợ đi sinh khoảng 1 tuần, mẹ vợ gọi tôi ra ngồi riêng ở phòng khách. Bà đưa cho tôi một chiếc phong bì, nói tôi cầm lấy mà lo viện phí cho vợ. Tôi mở ra thì thấy bên trong là cọc tiền 50 triệu. Tôi ngại lắm, định từ chối nhưng bà chỉ xua tay bảo cứ cầm đi, sinh nở tốn kém, có đồng nào đỡ đồng ấy.

Tôi vẫn nhớ lúc đó mình gật đầu mà trong lòng vừa biết ơn vừa thấy hơi áy náy. Bố mẹ vợ ở quê, không phải dư dả gì, thế mà còn hỗ trợ chúng tôi nhiều như vậy.

Sau khi vợ sinh thì đến chuyện trông con. Vợ tôi sinh mổ nên đi lại khó khăn, đêm con quấy thì gần như không ngủ được. Tôi thì vẫn phải đi làm, sáng đi tối mới về, cho nên vợ sinh được 2 ngày, còn chưa xuất viện, chúng tôi đã bàn nhau nhờ bà nội lên ở cùng một thời gian để phụ trông cháu.

Tôi gọi điện cho mẹ, nói chuyện cũng khá lâu. Ban đầu mẹ còn hỏi han đủ thứ, từ sức khỏe của vợ đến cân nặng của cháu, tôi tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng đến đoạn tôi nói mẹ lên ở khoảng 2-3 tháng giúp tụi tôi trông cháu thì mẹ im lặng một lúc rồi mới nói.

Mẹ bảo lên thì cũng được thôi, nhưng phải nói trước với vợ chồng tôi là nếu lên trông cháu thì mỗi tháng phải đưa mẹ 5 triệu coi như tiền công.

Tôi nghe xong mà sững người.

Lúc đó tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại nhưng mẹ nói rất bình thản, bảo ở quê bà còn làm được việc, lên đây trông cháu cả ngày thì coi như đi làm nên phải có tiền lương.

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ cho qua rồi tắt máy.

Tối hôm đó tôi ngồi ôm con ở hành lang, để vợ ngủ ngon giấc mà trong đầu cứ nghĩ đến chiếc phong bì 50 triệu của mẹ vợ. Mẹ vợ không hề nói một câu gì về chuyện tiền bạc. Bà chỉ dặn tôi chăm sóc vợ cho tốt, thiếu gì thì cứ gọi.

Còn giờ nếu tôi nói với vợ rằng mẹ tôi lên trông cháu nhưng mỗi tháng phải trả 5 triệu tiền công, tôi không biết vợ và bố mẹ vợ sẽ nghĩ gì về gia đình tôi.

Thật ra 5 triệu một tháng không phải số tiền quá lớn. Vợ chồng tôi có thể lo được nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn trong lòng.

Hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ, nói sẽ đón bà lên nhưng dặn bà đừng nói chuyện tiền nong với vợ tôi, tôi sẽ lo đủ 5 triệu mỗi tháng đưa riêng cho bà, chuyện này phải giấu vợ tôi tuyệt đối. Mẹ tôi đồng ý.

Giờ thì vợ tôi vẫn cứ nghĩ là mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ một cách vui vẻ tự nguyện mà không biết chuyện bí mật phía sau. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, mẹ tôi lỡ miệng nói ra hoặc vợ tôi biết từ đâu đó thì cô ấy và gia đình cô ấy sẽ coi thường nhà nội như thế nào đây!