Tôi từng nghĩ mình kiếm quá ít nên không thể tiết kiệm, đến khi bỏ được 5 thói quen này mới nhận ra mỗi tháng đang tự làm “bay hơi” hàng triệu đồng

Nhiều người cho rằng không tiết kiệm được là vì thu nhập chưa đủ cao. Nhưng đôi khi vấn đề không nằm ở mức lương, mà nằm ở những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chỉ sau vài tháng điều chỉnh thói quen, tôi nhận ra mình đã giữ lại được một khoản tiền đáng kể mà trước đây không hề để ý.

Thành thật mà nói, tôi từng là kiểu người luôn tự hỏi: "Tiền lương tháng này đi đâu hết rồi?".

Thu nhập không quá thấp, nhưng cứ đến cuối tháng là tài khoản gần như về 0. Tôi từng nghĩ nguyên nhân là do vật giá leo thang, do cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Cho đến khi ngồi xuống rà soát lại toàn bộ chi tiêu trong nhiều tháng liên tiếp, tôi mới nhận ra mình đang mắc phải những "thói quen nghèo" rất phổ biến.

Không phải nghèo vì ít tiền, mà nghèo vì để tiền rò rỉ mỗi ngày mà không nhận ra.

Sau khi thay đổi 5 thói quen dưới đây, khoản tiết kiệm của tôi tăng lên rõ rệt. Quan trọng hơn, tôi không cảm thấy cuộc sống bị thiếu thốn hay phải ép mình sống kham khổ.

1. Ngày nào cũng mua cà phê, trà sữa vì nghĩ "có đáng bao nhiêu đâu"

Một ly cà phê hoặc trà sữa giá 35.000 - 50.000 đồng nghe có vẻ không đáng kể.

Nhưng nếu mua mỗi ngày làm việc, số tiền có thể lên tới hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 12-15 triệu đồng mỗi năm.

Trước đây, tôi thường ghé quán cà phê gần công ty mỗi sáng. Sau này, tôi chuyển sang tự pha cà phê tại nhà hoặc mang theo bình giữ nhiệt.

Chi phí cho mỗi cốc giảm xuống chỉ còn vài nghìn đồng, trong khi chất lượng không khác biệt quá nhiều.

Tôi không cắt bỏ hoàn toàn thói quen uống cà phê. Tôi chỉ biến nó từ một khoản chi tiêu vô thức thành một lựa chọn có chủ đích.

2. Mua tích trữ vì sợ "lỡ hết khuyến mãi"

Đây là cái bẫy mà rất nhiều người mắc phải.

Mỗi lần thấy chương trình kiểu "mua 2 tặng 1", "giảm 50%", "đơn từ 500.000 đồng giảm thêm 100.000 đồng", tôi thường có cảm giác nếu không mua thì sẽ bị thiệt.

Kết quả là tủ nhà đầy giấy vệ sinh, dầu gội, mỹ phẩm, đồ ăn vặt và đủ loại sản phẩm chưa dùng tới.

Điều trớ trêu là nhiều món bị quên lãng, hết hạn hoặc mua về rồi không dùng.

Sau này tôi đặt ra một nguyên tắc đơn giản: chỉ mua khi thực sự cần.

Khuyến mãi chỉ có ý nghĩa nếu đó là món đồ bạn chắc chắn sẽ sử dụng. Nếu mua chỉ vì giá rẻ, đó không phải tiết kiệm mà là chi thêm tiền.

Từ khi bỏ thói quen tích trữ, chi phí mua sắm đồ dùng sinh hoạt của tôi giảm đáng kể mỗi tháng.

3. Mua quần áo theo cảm xúc

Tôi từng là khách quen của các sàn thương mại điện tử.

Mỗi lần thấy một chiếc váy đẹp, một chiếc áo đang giảm giá sâu hoặc một đôi giày hợp xu hướng, tôi đều nghĩ: "Mua trước rồi tính".

Kết quả là tủ đồ ngày càng chật nhưng vẫn luôn cảm thấy "không có gì để mặc".

Có những món còn nguyên tem mác sau cả năm.

Hiện nay, tôi áp dụng quy tắc 72 giờ.

Khi thích một món đồ nào đó, tôi cho vào giỏ hàng và chờ ba ngày.

Nếu sau 72 giờ tôi vẫn còn muốn mua, tôi sẽ cân nhắc lại. Còn nếu đã quên mất sự tồn tại của nó, điều đó chứng tỏ tôi không thực sự cần.

Quy tắc đơn giản này giúp tôi tránh được rất nhiều quyết định mua sắm bốc đồng.

4. Xem nhẹ các khoản phí gia hạn tự động

Đây là một trong những "lỗ hổng tài chính" âm thầm nhất.

Nhiều người đăng ký dịch vụ xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu, ứng dụng chỉnh ảnh hoặc các nền tảng học tập rồi quên mất chúng đang tự động trừ tiền mỗi tháng.

Mỗi khoản chỉ vài chục nghìn đồng nên rất khó nhận ra.

Một lần kiểm tra tài khoản ngân hàng, tôi phát hiện mình đang trả tiền cho nhiều dịch vụ mà gần như không sử dụng.

Sau khi hủy bớt các gói không cần thiết, tôi tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng mỗi tháng mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Đây là khoản chi nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

5. Không theo dõi tiền đi đâu mỗi tháng

Đây có lẽ là thói quen tốn kém nhất.

Trước đây, tôi chi tiêu hoàn toàn theo cảm giác. Hết tiền thì nghĩ mình tiêu ít, còn dư tiền thì cho rằng mình đã tiết kiệm tốt.

Cho đến khi bắt đầu ghi chép chi tiêu, tôi mới biết thực tế khác xa tưởng tượng.

Có tháng tôi dành số tiền rất lớn cho đồ ăn giao tận nơi, cà phê, mua sắm linh tinh và các khoản phát sinh không nhớ nổi.

Việc ghi chép không khiến tôi trở thành người keo kiệt.

Nó chỉ giúp tôi biết tiền đang chảy đi đâu.

Khi nhìn thấy những con số cụ thể, bạn sẽ tự động điều chỉnh hành vi mà không cần ai nhắc nhở.

Tiết kiệm không phải là sống khổ

Nhiều người nghe đến tiết kiệm là nghĩ tới việc cắt giảm mọi niềm vui trong cuộc sống.

Thực tế không phải vậy.

Điều quan trọng không phải là chi ít nhất có thể, mà là chi đúng vào những thứ thực sự mang lại giá trị cho mình.

Một ly cà phê với bạn bè, một chuyến du lịch hay một món đồ phục vụ công việc đều đáng để chi tiền nếu chúng khiến cuộc sống tốt hơn.

Ngược lại, những khoản mua sắm theo cảm xúc, những dịch vụ không dùng đến hay các chi phí nhỏ bị bỏ quên mới là thứ âm thầm bào mòn tài chính cá nhân.

Sau khi bỏ được 5 thói quen này, tôi nhận ra mình không cần kiếm thêm quá nhiều tiền để cải thiện tình hình tài chính. Chỉ cần ngăn những khoản thất thoát vô hình mỗi ngày, số tiền giữ lại được đã đủ tạo nên khác biệt lớn sau một năm.