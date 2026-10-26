Tôi tự ý đăng ký kết hôn với bạn trai bất chấp lời bố mẹ, đến khi sắp cưới thì một cuộc gọi của họ hàng khiến tim tôi tan vỡ

Mẹ kể lại chuyện đó cho tôi, vừa nói vừa khóc, còn tôi nghe xong thì bán tín bán nghi.

Tôi gặp Quang trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Anh trẻ trung, hoạt bát, biết cách quan tâm người khác và rất tâm lý. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ không dễ mở lòng với ai nữa, vậy mà Quang khiến tôi có cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng như một cô gái mới lớn. Anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, đưa đón tôi đi làm, cuối tuần còn chủ động nấu ăn cho tôi. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi dần tin rằng mình đã gặp đúng người.

Ngày tôi đưa Quang về ra mắt, cả nhà gần như phản đối ngay lập tức. Bố mẹ lo anh còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để xây dựng gia đình. Các anh chị tôi còn thẳng thắn hơn, cho rằng một người đàn ông trẻ như Quang đến với phụ nữ hơn tuổi có thể vì tiền bạc hoặc có mục đích nào đó. Tôi nghe mà tức giận, cho rằng mọi người đang định kiến.

Tôi càng phản đối, gia đình càng tìm cách ngăn cản. Nhưng lúc ấy, tôi tin vào những gì mình nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi cho rằng mọi người chỉ đang lo xa, thậm chí có lúc còn nghĩ họ sợ tôi lấy chồng rồi sẽ không còn quan tâm đến gia đình nữa vì tôi vẫn đang chu cấp cho cả nhà khá nhiều tiền.

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Cuối cùng, tôi tự quyết định đi đăng ký kết hôn với Quang mà không báo trước. Khi biết chuyện, bố mẹ tức giận lắm, nhưng giấy tờ đã hoàn tất nên mọi người cũng đành chịu. Sau nhiều lần tranh cãi, gia đình tôi miễn cưỡng chấp nhận tổ chức đám cưới, dù không khí chẳng vui vẻ như những đám cưới khác.

Mọi chuyện tưởng đã yên ổn, thiệp mời đã gửi hết, thì một người họ hàng gọi điện cho mẹ tôi. Người này nói nhận được thiệp cưới mới biết chú rể. Bà ấy từng biết Quang qua những mối quan hệ trước đây, khẳng định anh ta đã qua lại với nhiều phụ nữ lớn tuổi, hứa hẹn yêu đương rồi tìm cách vay mượn tiền bạc. Người ấy còn khuyên mẹ tôi đừng vội tổ chức đám cưới, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quá muộn.

Mẹ kể lại chuyện đó cho tôi, vừa nói vừa khóc. Tôi nghe xong bán tín bán nghi. Một mặt, tôi không muốn tin người mình yêu lại là kẻ như vậy. Mặt khác, tôi nhớ đến những lời cảnh báo trước đây của gia đình, tự nhiên thấy trong lòng bất an.

Tôi nhớ lại những lần anh kể về công việc, bạn bè và các mối quan hệ cũ. Có những chuyện anh nói khá mơ hồ, nhưng trước đây tôi chưa bao giờ để tâm. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết đó chỉ là những chi tiết bình thường hay thực sự có điều gì anh đang giấu?

Điều khiến tôi bế tắc nhất là tôi và Quang đã đăng ký kết hôn. Nếu dừng đám cưới lúc này, tôi sợ mình sẽ trở thành đề tài bàn tán của họ hàng, bạn bè.

Nhưng nếu cứ nhắm mắt tổ chức đám cưới chỉ vì sợ mang tiếng, tôi lại càng lo sau này phải trả giá đắt hơn. Tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây?