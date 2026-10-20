Đến tặng hoa vợ cũ ngày 20/10, người đàn ông gặp chuyện ngại ngùng, ôm hoa về luôn

Sau 3 năm ly hôn, tôi nhận ra bản thân vẫn còn yêu Hoa rất nhiều và quyết định theo đuổi lại vợ cũ.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã ly hôn được 3 năm và có một cô con gái 6 tuổi đang sống cùng mẹ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất người phụ nữ quan trọng nhất đời mình như thế nào.

Tôi và Hoa từng có 4 năm hôn nhân khá êm ấm. Chúng tôi không quá giàu có, nhưng cuộc sống đủ đầy, cùng chăm sóc con gái nhỏ. Hoa là người phụ nữ dịu dàng, biết vun vén và luôn quan tâm đến gia đình. Cô ấy không đòi hỏi tôi phải mua quà đắt tiền hay nói những lời hoa mỹ, chỉ mong chồng biết chia sẻ và trân trọng mình. Thế nhưng, tôi đã không làm được điều tưởng chừng đơn giản ấy.

Tôi nảy sinh tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Khi Hoa phát hiện chuyện ngoại tình, cô ấy suy sụp. Tôi đã xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, nhưng tất cả đều quá muộn. Người phụ nữ từng tin tưởng tôi tuyệt đối cuối cùng quyết định ly hôn.

3 năm qua, tôi luôn sống trong sự day dứt. Tôi nhớ những bữa cơm gia đình, những buổi tối hai vợ chồng cùng chơi với con và cả những lần Hoa chờ cửa khi tôi đi làm về muộn. Ngày ấy, tôi coi những điều bình dị đó là hiển nhiên. Đến khi không còn được sống trong mái nhà ấy, tôi mới thấy chúng quý giá biết bao.

Thời gian gần đây, tôi quyết định theo đuổi lại Hoa. Tôi thường xuyên nhắn tin hỏi han công việc, sức khỏe và chuyện học hành của con gái. Hoa vẫn trả lời, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng thể hiện rằng muốn quay lại với tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng nếu mình chân thành và kiên trì, cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội.

Cách đây vài ngày, tôi nảy ra ý định mua hoa tặng Hoa sớm nhân dịp 20/10. Tôi muốn cô ấy bất ngờ, cũng muốn bày tỏ những điều trước đây mình chưa từng nói. Suốt 4 năm làm chồng, tôi chưa bao giờ mua hoa tặng vợ vào ngày này. Tôi luôn nghĩ vợ chồng sống với nhau bằng trách nhiệm là đủ, chẳng cần những cử chỉ lãng mạn.

Cầm bó hoa trên tay, tôi đến nhà Hoa mà không báo trước. Nhưng khi vừa bước vào, tôi bỗng khựng lại.

Trong phòng khách, Duy, người bạn thân lâu năm của Hoa, đang cùng cô ấy chuẩn bị bữa tối. Trên bàn là những món ăn được bày biện cẩn thận, nến và hoa cũng đã được sắp xếp đẹp mắt. Không khí ấm áp ấy khiến tôi lập tức hiểu rằng mình đã đến không đúng lúc. Duy đang tổ chức một buổi tối 20/10 dành riêng cho Hoa.

Tôi đứng ngượng ngùng, chẳng biết nên nói gì. Hoa có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, còn tôi chỉ cố giữ bình tĩnh, nói vài câu xã giao rồi ôm bó hoa quay đi. Tôi không muốn làm phiền buổi tối của hai người, càng không muốn biến mình thành người thừa.

Trên đường về, hình ảnh bàn ăn được chuẩn bị chu đáo cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi không ghen với Duy, cũng không có lý do để trách Hoa. Chúng tôi đã ly hôn 3 năm, cô ấy hoàn toàn có quyền tìm kiếm một người yêu thương và chăm sóc mình.

Ảnh minh họa bằng AI

Điều khiến tôi đau lòng là nhận ra những việc Duy đang làm cho Hoa vốn chẳng có gì lớn lao. Một bó hoa, một bữa tối, một chút chuẩn bị để người phụ nữ mình thương cảm thấy được trân trọng. Vậy mà trong suốt 4 năm chung sống, tôi chưa từng nghĩ đến việc làm những điều ấy cho vợ.

Tôi chưa từng tặng Hoa một bó hoa vào ngày đặc biệt, hiếm khi nói lời ngọt ngào, cũng chẳng mấy khi chủ động hỏi cô ấy có mệt không sau một ngày chăm con và làm việc. Tôi đã quen với sự hy sinh của vợ đến mức quên mất rằng cô ấy cũng cần được yêu thương. Tệ hơn, khi có trong tay một gia đình hạnh phúc, tôi lại phản bội niềm tin của người phụ nữ ấy.

Bây giờ, tôi muốn quan tâm, muốn bù đắp và muốn nói lời yêu thương thì đã quá muộn. Tôi hiểu rằng sự hối hận của mình không thể trở thành lý do buộc Hoa phải quay lại. Cô ấy đã chịu đủ tổn thương và có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng.

Sau chuyện này, tôi tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, trước hết là với con gái và sau này, nếu một lần nữa bước vào hôn nhân, tôi sẽ không để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi như Hoa.

Tôi từng nghĩ yêu thương là điều có thể để dành đến ngày mai, rằng vợ vẫn ở đó nên chẳng cần phải thể hiện quá nhiều. Giờ tôi mới hiểu, một người có thể rời đi không phải vì hết yêu trong một ngày, mà vì đã chịu đựng quá nhiều ngày không được trân trọng.

Có lẽ bài học lớn nhất tôi nhận được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ là: đừng đợi đến khi mất đi mới học cách yêu thương, bởi có những người dù ta còn thương đến đâu cũng không thể quay về như trước.

Tâm sự của độc giả!