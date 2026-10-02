Tôi từ chối góp 300 triệu xây nhà cho em vợ, mẹ vợ đòi lại 4 cây vàng hồi môn

Em vợ xây nhà, tôi chỉ muốn cho 100 triệu đồng, 1/4 số tiền tiết kiệm hiện có; nhưng mẹ vợ đòi tôi góp 300 triệu, bảo nếu không chịu thì phải trả 4 cây vàng hồi môn.

Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được gần 6 năm, có một con trai 4 tuổi. Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, thu nhập cộng lại chỉ khoảng 30 triệu đồng/tháng nên không dư dả. Chúng tôi chưa có nhà riêng, chỉ có khoản tiết kiệm 400 triệu đồng.

Mâu thuẫn bắt đầu từ khi em trai vợ chuẩn bị xây nhà. Cậu ấy năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có một con nhỏ, sống cùng bố mẹ vợ trong căn nhà cũ ở quê. Gần đây, cậu ấy muốn xây căn nhà mới trên mảnh đất bố mẹ cho nhưng không đủ tiền. Vì thế, mẹ vợ vận động các con đóng góp.

Ban đầu, mẹ vợ gọi điện cho vợ tôi, thông báo rằng gia đình nên cho em 300 triệu đồng để xây nhà. Bà bảo em còn trẻ, công việc chưa ổn định, nếu không có sự hỗ trợ của anh chị thì khó có thể xây được nhà khang trang. Vợ tôi nghe vậy cũng đồng ý, nói với tôi rằng nên trích một phần tiền tiết kiệm để giúp em.

Tôi không phản đối việc giúp đỡ gia đình bên ngoại, nhưng hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi cũng không dư dả nên chỉ muốn góp khoảng 100 triệu đồng, chứ 300 triệu đồng thì nhiều quá. Tôi nghĩ đây là số tiền phù hợp với khả năng của gia đình. Nếu em thực sự khó khăn, chúng tôi có thể cho vay.

Vợ chồng đau đầu vì khoản phí phải đóng góp để giúp em vợ xây nhà. (Ảnh minh họa: iStock)

Khi vợ tôi báo lại, không ngờ mẹ vợ phản ứng rất gay gắt. Bà gọi điện cho tôi mắng mỏ, bảo tôi ăn ở không có trước có sau, trước đây khi cưới nhà gái đã cho nhiều thứ mà bây giờ lại tính toán chặt chẽ với gia đình vợ.

Mẹ vợ nhắc đến 4 cây vàng hồi môn mà bà trao cho con gái trong ngày cưới (giá trị hiện tại khoảng 520 triệu đồng), bảo nếu không có số vàng đó thì vợ chồng tôi khó khăn hơn nhiều, rằng tôi nhận quà của nhà vợ nhưng đến lúc gia đình cần giúp đỡ thì quay lưng, là kẻ không biết điều.

Tôi luôn trân trọng và chưa bao giờ phủ nhận sự giúp đỡ của bố mẹ vợ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ món quà ngày cưới lại trở thành lý do để họ yêu cầu chúng tôi chịu trách nhiệm góp số tiền lớn xây nhà cho em trai.

Kể công một hồi, mẹ vợ nói rằng nếu tôi không chịu chuyển số tiền 300 triệu mà bà gợi ý thì bà lấy lại số vàng và tiền đã cho ngày cưới.

Tôi nghe mà sửng sốt. Tôi không hiểu bà muốn lấy lại bằng cách nào, bởi đó là quà tặng từ gần 6 năm trước, tính theo thời giá giờ rất khác. Bên cạnh đó, tôi và vợ cũng đã bán hết số vàng đó từ khi mới cưới để lo cho cuộc sống hôn nhân.

Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là cách bà nhìn nhận sự việc. Tôi chưa từng có ý định cắt đứt quan hệ với gia đình vợ, cũng không muốn để em vợ phải chịu thiệt thòi. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng mình chỉ giúp được trong khả năng vì bản thân cũng khó khăn. Vợ chồng tôi đến một tấc đất cắm dùi còn chưa có chứ đừng nói xây nhà.

Điều khiến tôi thấy rất tiếc và khó xử là từ trước đến nay, quan hệ giữa tôi và mẹ vợ khá tốt. Mỗi lần về quê, tôi đều mua quà, thăm hỏi bố mẹ. Khi ông bà có việc cần, tôi luôn cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình, vậy mà...

Vợ tôi rất buồn vì đứng giữa hai bên, một mặt thấy tôi nói đúng với hoàn cảnh gia đình, mặt khác cũng không muốn mất lòng bố mẹ và em trai.

Tôi đã thử nói chuyện trực tiếp với em vợ, giải thích rằng vợ chồng tôi không có khả năng góp số tiền lớn, nhưng vẫn có thể hỗ trợ một khoản vừa phải. Cậu ấy nói chuyện này do mẹ và chị gái quyết định, bản thân em không muốn can thiệp.

Tôi đang rất phân vân. Theo mọi người, tôi có quá tính toán như mẹ vợ nghĩ không? Tôi nên nhượng bộ để giữ hòa khí hay tiếp tục giữ nguyên quan điểm, dù điều đó có thể khiến quan hệ với mẹ vợ trở nên xấu đi?