"Tôi tiếc cho Miu Lê"

Tùng Ninh
"Tôi coi phim mà thấy thương và tiếc cho Miu Lê" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ cảm xúc của cô sau khi xem xong bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 mới công chiếu tại Mỹ do Miu Lê đóng chính".

Cô nói: "Tôi vừa đi coi phim Đại tiệc trăng máu về xong, có anh Vân Sơn và cả một dàn diễn viên nổi tiếng đóng, rất hay luôn. Có cả Trấn Thành hay Thái Hòa đóng quần chúng một chút xíu gì đó, dễ thương lắm.

Thật sự, sau khi xem xong phim này, tôi tiếc cho Miu Lê. Miu Lê là một cô gái rất tài năng, sáng sân khấu, sáng phim ảnh, không đẹp nhưng diễn rất có duyên.

Vậy mà Miu Lê lại dính vào con đường đó, thật là đáng tiếc. Tôi coi phim mà thấy thương và tiếc cho Miu Lê.

Tôi nhớ, hồi xưa lúc Miu Lê mới nổi với phim Em là bà nội của anh, cô bé có qua Mỹ diễn và tôi cũng đi coi. Ở ngoài Miu Lê dễ thương lắm, cứ ngây ngô. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Miu Lê lại dính vào con đường đó. Tôi nghe tin xong mà sốc.

Anh Vân Sơn đóng vai này cũng rất hay dù lâu lắm rồi anh ấy mới trở lại đóng phim điện ảnh trong nước. Liên Bỉnh Phát đóng cũng hay.

Lúc đầu tôi cứ tưởng đây là phim ma vì không khí rất liêu trai, ma quái. Tôi xem đoạn đầu không hiểu lắm nhưng càng xem lại càng thấy hay".

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một bộ phim điện ảnh Việt Nam đầy bất ngờ được ra rạp vào dịp lễ 30/4/2026, do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện và Charlie Nguyễn làm nhà sản xuất. Tác phẩm này đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng vô cùng ngoạn mục của nghệ sĩ hài hải ngoại Vân Sơn sau hơn 20 năm vắng bóng.

Trong phim, nghệ sĩ Vân Sơn vào vai Tâm OK – một vị đạo diễn có tính cách nghiêm túc, quyết liệt đến mức cực đoan với nghệ thuật nhưng lại bị gắn mác là chuyên "làm phim rác".

Để lấy lại danh dự, nhân vật của ông quyết định thực hiện một dự án phim zombie dài 35 phút theo phong cách quay one-shot (một cú máy không cắt cảnh) và phát trực tiếp. Đồng hành cùng ông là diễn viên Lê Khánh trong vai người vợ vô tư, bay bổng và Lâm Thanh Mỹ vai cô con gái nhỏ. Câu chuyện hậu trường làm phim vô cùng hỗn loạn với dàn diễn viên liên tục gặp sự cố tréo ngoe đã tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười cho khán giả.

Dù thể hiện một vai diễn đòi hỏi cả thể lực cao lẫn diễn xuất đa tầng đầy thử thách, danh hài Vân Sơn vẫn giữ trọn phong độ gai góc, phong trần cùng lối tấu hài "tỉnh rụi" cực kỳ duyên dáng. Sự kết hợp giữa ông và dàn sao thực lực như Quang Minh, Liên Bỉnh Phát, Hồng Ánh đã biến bộ phim trở thành một trải nghiệm điện ảnh giễu nhại độc đáo và đáng nhớ trong lòng người hâm mộ.

