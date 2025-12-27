Tôi thử đặt giao hàng bằng VinFast EC Van và đây là những điều chưa kể

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 215 phát sóng ngày 27/12 trên HTV9.





Trong số Trên Ghế hôm nay, host Nguyễn Đăng sẽ thử đặt xe taxi tải trên ứng dụng Xanh SM. Đây là một tính năng rất mới, sử dụng dòng xe điện VinFast EC Van và chuyên chở hàng.

Tương tự như nhiều dịch vụ khác, host Nguyễn Đăng có thể đặt xe thông qua ứng dụng Xanh SM. Người dùng sẽ vào mục giao hàng, sau đó chọn Xe tải nhỏ, chọn Xanh SM Van, điền các thông tin địa điểm giao nhận hàng và bấm Đặt giao hàng. Ứng dụng sẽ tìm những tài xế ở gần để nhận đơn hàng.

Chỉ sau vài phút đặt hàng, một chiếc VinFast EC Van có màu xanh đặc trưng của Xanh SM cùng các logo, số điện thoại nhận diện đã đến, sẵn sàng nhận đơn hàng.

VinFast EC Van đã được đưa vào chạy dịch vụ giao hàng. Ảnh: MXH

Theo host Nguyễn Đăng, dịch vụ này phù hợp với những người cần chở những món đồ kích thước lớn, những bạn sinh viên cần chuyển trọ không cần phải gọi xe ba gác. Lợi thế của dịch vụ Xanh SM là giá cả minh bạch, không gặp tình trạng “chặt chém” từ những người làm nghề chở hàng truyền thống.

Tuy nhiên, một điểm lưu ý là dịch vụ này chỉ dành cho việc chở hàng ở sau thùng. Dù khoang lái của xe có 2 chỗ ngồi nhưng người đặt chuyến đi không được ngồi cùng, đây là quy định của Xanh SM.

Host Nguyễn Đăng cho biết thùng xe có kích thước tương đối lớn, thông số cụ thể dài x rộng x cao lần lượt là 1,47 x 1,45 x 1,22 mét. Theo công số, tải trọng của xe khoảng 600kg nhưng trên ứng dụng cho thấy con số chính xác là 580kg. Nhờ đó, người đặt xe có thể để nhiều hàng hóa, thậm chí cả những loại đệm gấp hoặc bộ ghế sofa nhỏ.

Sau khi đến nơi, tài xế sẽ hỗ trợ chuyển đồ xuống. Tuy nhiên, với những hàng hóa quá nặng và cồng kềnh, người dùng có thể chọn dịch vụ hỗ trợ chuyển đồ kèm theo một ít chi phí.

Thùng xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1,47 x 1,45 x 1,22 mét. Ảnh: MXH

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Đăng Nguyễn và tài xế thực hiện chuyến đi là anh Hưng.

Chào anh. Anh nhận xét như thế nào về mẫu VinFast EC Van này?

Trước đây, tôi từng lái xe xăng số sàn, loại xe này khi chạy không cho cảm giác bốc bằng EC Van. Xe khỏe, tăng tốc nhanh. Ngoài ra, cần số ngay trên vô-lăng nên thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Khi tôi còn đi xe số sàn, việc di chuyển trong đô thị đông đúc đòi hỏi sử dụng chân côn thường xuyên nên dễ bị mỏi chân. Vì thế, lái EC Van nhành hơn nhiều.

Chuyển hàng bằng VinFast EC Van là dịch vụ tiếp theo trên ứng dụng Xanh SM. Ảnh: MXH

Anh đánh giá như thế nào về các tính năng trên xe?

Thực tế, tôi không phải là người thường xuyên sử dụng các tiện ích trong xe. Tuy nhiên, tôi thích hệ thống điều hòa 2 chiều khi chuyển sang chiếc xe này. Mùa hè có điều hòa mát, mùa đông trời lạnh như này có điều hòa nóng

Một điểm tôi mong muốn có là có thêm vị trí để điện thoại sẽ tiện hơn. Tạm thời, tôi khắc phục bằng cách mua giá đỡ điện thoại gắn ngoài.

Ở góc độ người dùng, tôi mong muốn có thể có một người đi cùng trong chuyến hàng này. Anh nghĩ sao?

Điều này có thể hơi bất tiện, tuy nhiên đây là quy định công ty. Dù rằng, tôi hiểu một số người vận chuyển đồ có giá trị như ti vi, tủ lạnh sẽ mong muốn đi cùng để cảm thấy yên tâm hơn.

Cảm ơn anh Hưng về những chia sẻ này.