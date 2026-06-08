Không ít người sau khi ở thử đã thừa nhận: Nếu được chọn lại, họ sẽ tránh xa 3 kiểu tầng dưới đây.

Nhiều người đi mua nhà thường rất để ý đến số tầng vì quan niệm phong thủy hoặc tâm lý “kiêng số xấu”. Thế nhưng, theo kinh nghiệm của nhiều người từng sống ở chung cư, vấn đề thực sự lại không nằm ở con số 4, 14 hay 18, mà nằm ở những bất tiện âm thầm trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Có những tầng nghe qua tưởng tiện, giá tốt, thậm chí được môi giới khen “đáng tiền”, nhưng khi dọn vào mới phát hiện hàng loạt phiền toái kéo dài suốt nhiều năm.

Tầng 1: Có sân vườn đẹp thật, nhưng đổi lại là đủ thứ phiền phức

Căn hộ tầng 1 thường hấp dẫn người mua vì có sân nhỏ, thuận tiện đi lại, không phụ thuộc thang máy. Với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, đây từng được xem là lựa chọn “an toàn”.

Nhưng thực tế lại khác khá xa hình dung ban đầu.

Một người từng sống ở căn hộ tầng 1 suốt 2 năm chia sẻ rằng điều khiến họ mệt mỏi nhất chính là muỗi và côn trùng. Chỉ cần bật đèn vào buổi tối là cửa kính đã kín đặc muỗi. Nhà có cây xanh thì càng dễ xuất hiện gián, kiến, rết hoặc tắc kè. Mùa nóng gần như không dám mở cửa quá lâu.

Ngoài chuyện côn trùng, tầng 1 còn gặp bài toán riêng tư. Người đi ngang dễ nhìn thẳng vào sân hoặc phòng khách. Nhiều gia đình phải dựng hàng rào cao hoặc che kín thêm cây xanh để bớt cảm giác bị “soi”.

Chưa kể, đây cũng là tầng dễ gặp cảnh đồ vật bị ném từ trên cao xuống: từ tàn thuốc, rác sinh hoạt cho tới thức ăn thừa. Có người nói vui rằng sống ở tầng 1 giống như “đánh cược vận may mỗi ngày”.

Điều đáng nói là mức giá căn hộ tầng 1 tại nhiều dự án không hề rẻ, đặc biệt với những căn có sân vườn riêng. Nhưng sau vài năm sinh sống, không ít người lại muốn bán đi vì quá bất tiện.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng nếu thực sự thích kiểu nhà tầng trệt có sân, người mua nên thuê ở thử một thời gian trước khi quyết định xuống tiền hàng tỷ đồng. Vì cảm giác “thích” khi đi xem nhà và trải nghiệm sống thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tầng 2: Giá mềm nhưng dễ gặp sự cố khiến nhiều người ám ảnh

Tầng 2 thường được đánh giá là “ở vừa phải”: không quá thấp, không quá cao, giá lại dễ chịu hơn các tầng đẹp.

Nhưng đây cũng là tầng bị nhiều người cảnh báo nhất vì nguy cơ nước thải trào ngược.

Một cư dân từng ở hai căn hộ tầng 2 khác nhau cho biết cả hai nơi đều gặp tình trạng tắc đường ống và nước trào ngược lên nhà vệ sinh hoặc cống thoát sàn. Dù ban quản lý thường xuyên vệ sinh hệ thống thoát nước, sự cố vẫn xảy ra định kỳ.

Nguyên nhân nằm ở thiết kế thoát nước của nhiều chung cư hiện nay.

Thông thường, tầng 1 sẽ có đường ống riêng đi thẳng ra hệ thống cống đô thị. Trong khi đó, tầng 2 lại trở thành điểm thấp nhất tiếp nhận nước thải từ toàn bộ các tầng trên. Chỉ cần đường ống chính bị nghẽn nhẹ, áp lực sẽ dồn xuống tầng này đầu tiên.

Và khi sự cố xảy ra, hậu quả thường không hề nhẹ.

Nhiều người từng trải qua cảnh nước thải tràn ngược vào nhà mô tả đó là trải nghiệm “không muốn nhớ lại lần thứ hai”. Không chỉ mất vệ sinh, mùi hôi kéo dài còn ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và tâm lý.

Vì vậy, với những ai đang cân nhắc mua căn hộ tầng 2 chỉ vì giá rẻ hơn vài trăm triệu đồng, đây có thể là khoản tiết kiệm không thật sự “hời” như tưởng tượng.

Tầng trên cùng: View đẹp nhưng hóa đơn điện và nỗi lo thấm dột mới đáng sợ

Không thể phủ nhận rằng căn hộ tầng cao nhất có nhiều điểm hấp dẫn: yên tĩnh, ít bị làm phiền, tầm nhìn rộng và ánh sáng tốt.

Nhưng cũng chính vì nằm sát mái nên tầng này thường đối mặt với hai vấn đề lớn: nóng – lạnh thất thường và nguy cơ thấm dột.

Vào mùa hè, mái nhà hấp thụ nhiệt trực tiếp từ ánh nắng. Nhiệt độ trong căn hộ thường cao hơn các tầng giữa vài độ, khiến điều hòa phải hoạt động liên tục. Không ít gia đình nói đùa rằng: “Tiền điện mùa hè ở tầng top có khi đủ đóng thêm một tháng phí quản lý”.

Đến mùa mưa, nỗi lo lại chuyển sang chống thấm.

Có những căn hộ mới bàn giao năm đầu tiên vẫn ổn, nhưng sang năm thứ hai bắt đầu xuất hiện các vết ẩm mốc trên trần hoặc tường. Việc sửa chữa thường kéo dài, xử lý chỗ này lại phát sinh chỗ khác.

Đáng ngại hơn, chi phí chống thấm toàn bộ mái nhà không hề nhỏ. Trong nhiều trường hợp, cư dân và ban quản lý còn mất nhiều thời gian tranh cãi trách nhiệm sửa chữa.

Với những người mua nhà để ở lâu dài, đây là yếu tố đáng cân nhắc kỹ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, nắng nóng kéo dài và mưa lớn thất thường như hiện nay.

Mua nhà không chỉ nhìn “con số đẹp”

Nhiều người từng dành hàng tháng để chọn tầng hợp phong thủy, nhưng lại quên tìm hiểu những vấn đề thực tế như hệ thống thoát nước, khả năng chống nóng hay độ riêng tư.

Trong khi đó, trải nghiệm sống hàng ngày mới là thứ quyết định chất lượng cuộc sống lâu dài.

Một căn hộ đẹp không nằm ở việc số tầng có “may mắn” hay không, mà ở việc sau khi dọn vào, bạn có thể sống thoải mái, ít phiền toái và không phải liên tục sửa chữa hay chịu đựng những bất tiện kéo dài.

Vì vậy trước khi ký hợp đồng mua nhà, nhiều người có kinh nghiệm thường khuyên nên dành thời gian khảo sát thực tế vào cả ban ngày lẫn buổi tối, hỏi cư dân đang sinh sống trong tòa nhà và tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành thay vì chỉ nhìn vào view đẹp hay mức giá hấp dẫn.