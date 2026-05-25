“Tới tấp” nhận Su-35, Su-57 và giờ là Su-34 từ Nga: Sức mạnh tấn công tăng vọt

Su-34 đã được xác thực

Các đoạn phim do truyền thông Nga công bố mới đây đã lần đầu tiên hé lộ hình ảnh những chiếc tiêm kích tấn công Su-34M mang phù hiệu của Không quân Algeria.

Đây được xem là bằng chứng xác thực đầu tiên cho thấy dòng máy bay này đã chính thức được bàn giao cho quốc gia Bắc Phi với tư cách là khách hàng xuất khẩu.

Trước đó, dù những hình ảnh về một mẫu máy bay mang màu sơn ngụy trang sa mạc từng rò rỉ vào tháng 8/2025, danh tính khách hàng đặt hàng lúc bấy giờ vẫn là một ẩn số, trong đó Iran và Sudan được đồn đoán là những bên mua tiềm năng nhằm thay thế biên đội Su-24M cũ kỹ của mình.

Su-34 hiện là dòng tiêm kích có tầm bay lớn nhất thế giới với thời gian hoạt động trên không tương đương nhiều loại máy bay ném bom chiến lược. Ưu thế này mang lại khả năng tác chiến cực kỳ linh hoạt, đáp ứng đa dạng yêu cầu nhiệm vụ từ tuần tiễu tầm xa cho đến các đòn tấn công thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương.

Dự kiến, dòng chiến đấu cơ mới này sẽ thay thế hoàn toàn các máy bay tiêm kích tấn công Su-24M trong biên chế Không quân Algeria, tương tự lộ trình thay thế cuốn chiếu mà Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã triển khai từ năm 2014.

Là khách hàng xuất khẩu lớn nhất của dòng Su-24M với phi đội vận hành lên tới gần 40 chiếc, Algeria nhiều khả năng sẽ đặt mua một số lượng tiêm kích Su-34M tương đương trong những năm tới.

Bước đi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về năng lực tấn công của Không quân Algeria, đồng thời tăng cường tính đồng bộ về mặt khí tài với các dòng tiêm kích chủ lực như Su-30MKA và Su-35S vốn đang đóng vai trò là xương sống của lực lượng này.

Những năm gần đây, Không quân Algeria đã chứng minh tốc độ hiện đại hóa vũ khí thần tốc. Các báo cáo xác nhận nước này đã tiếp nhận những chiếc Su-35 đầu tiên vào tháng 2/2025, và ngay sau đó là các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 vào tháng 11 cùng năm.

Trong chiến lược dài hạn của Nga, bộ đôi Su-34 và Su-57 sẽ hợp thành trục cốt lõi của lực lượng không quân tương lai, trong đó Su-34 đặc biệt được đánh giá cao nhờ bán kính tác chiến vượt trội và tải trọng vũ khí lớn hơn nhiều. Đáng chú ý, phương án nâng cấp Su-34 bằng việc tích hợp các công nghệ tiên tiến từ Su-57, bao gồm cả động cơ thế hệ mới AL-51F, cũng đã liên tục được giới chuyên gia quân sự đề xuất trong thời gian qua.

Có thể là lần cuối

Su-34 nhiều khả năng sẽ là dòng tiêm kích thế hệ thứ tư mới cuối cùng được lựa chọn đưa vào biên chế của Algeria, khi ngân sách dành cho mua sắm quốc phòng trong tương lai của nước này dự kiến sẽ tập trung hoàn toàn vào các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

Bên cạnh Su-57 của Nga, Không quân Algeria được cho là đang cân nhắc khả năng mua thêm dòng tiêm kích thế hệ thứ năm J-35 của Trung Quốc. Xét trên nhiều phương diện, J-35 là một mẫu máy bay có độ tinh vi cao và đang được giới phân tích đánh giá là một trong những dòng tiêm kích có năng lực tác chiến mạnh mẽ nhất hiện có trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Kể từ tháng 6/2021, các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu tại khu vực Bắc Phi liên tục thiết lập kịch bản mô phỏng các đòn tấn công vào một quốc gia đối địch.

Đáng nói, mục tiêu giả định này có vị trí địa lý trùng khớp với cấu trúc lãnh thổ của Algeria, đồng thời sở hữu mạng lưới phòng không có năng lực tương đồng mật thiết với hệ thống mà Algeria đang triển khai, bao gồm cả các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Thực tế này càng củng cố quan điểm chung rằng quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh hiển hiện và cận kề. Đặc biệt, sau sự kiện chính phủ Syria bị lật đổ vào năm 2024, Algeria hiện là quốc gia Ả Rập duy nhất còn lại giữ vững lập trường kiên định nằm ngoài vòng ảnh hưởng của khối phương Tây.