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Tôi sốc nặng khi gặp lại chồng cũ: Người phụ nữ đang khoác tay anh chính là người tôi quen thuộc nhất

Thanh Uyên
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Tối hôm ấy, tôi về nhà mà đầu óc cứ quay cuồng.

Hôm ấy tôi đi dự sinh nhật một người bạn cũ. Đang đứng nói chuyện ở ngoài quán thì Hải bước vào. Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức. Hải từng học cùng đại học với tôi. Ngày trước, chúng tôi còn ở chung phòng ký túc xá khoảng 6 tháng. Khi ấy hai đứa khá thân, cùng đi học, cùng ăn cơm, tối về nằm trên hai chiếc giường đối diện nhau rồi kể đủ thứ chuyện.

Sau đó tôi chuyển ra ngoài ở với Hoàng, người lúc ấy đang là bạn trai của tôi và sau này trở thành chồng cũ. Tôi cứ nghĩ đó là những chuyện đã rất xa.

Cho đến khi Hải đi cùng một người đàn ông vào quán. Tôi nhìn vài giây mới nhận ra đó là Hoàng, chồng cũ của tôi.

Tôi đứng chết lặng, Hải cũng nhìn thấy tôi, cô ấy hơi khựng lại, rồi bình tĩnh giới thiệu Hoàng là chồng mình.

Tôi không biết lúc ấy mình nên phản ứng thế nào. Tôi và Hoàng ly hôn đã hơn 2 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc sau những tháng ngày mệt mỏi, cãi vã và không còn tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, tôi gần như cắt đứt liên lạc với anh. Tôi cũng chẳng quan tâm anh yêu ai, cưới ai. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người đó lại là Hải.

Tối hôm ấy, tôi về nhà mà đầu óc cứ quay cuồng.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện rất nhỏ trong quá khứ. Hồi tôi còn yêu Hoàng, Hải thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi han tôi. Có những lần tôi đang nói chuyện với Hoàng thì anh nhận được tin nhắn, nhưng tôi không để ý người gửi là ai.

Sau khi cưới, Hải vẫn có mặt trong một vài cuộc gặp của nhóm bạn đại học. Hoàng và Hải cũng từng nói chuyện với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có điều gì bất thường.

Tôi đã tin cả hai.

Cho đến bây giờ, tôi mới biết họ đã chính thức đến với nhau.

Tôi không hiểu họ bắt đầu từ khi nào. Trước khi tôi và Hoàng chia tay, hay sau đó?

Tôi càng nghĩ càng thấy lạnh người. Hải từng ngủ cùng phòng với tôi, từng nghe tôi kể về Hoàng, từng biết những chuyện riêng tư nhất trong cuộc hôn nhân của tôi. Cô ấy biết tôi đã từng yêu anh đến mức nào, biết những lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện gì, biết cả lý do tôi đau khổ.

Vậy mà cuối cùng, cô ấy lại trở thành vợ anh. Cảm giác này thật không thoải mái chút nào, người từng là chồng tôi giờ lại là chồng của bạn thân tôi. Và nếu họ thật sự phản bội tôi từ trước, thì tôi đúng là đứa ngốc nghếch.

Biết thông gia tương lai là người hay lấy ve chai nhà mình, người phụ nữ giàu có nói câu nghẹn lòng
Tags

ly hôn

bạn thân

cuộc hôn nhân

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