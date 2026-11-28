Cho đến một buổi chiều, tôi đi làm về muộn, định mở tủ lạnh lấy thức ăn nấu cơm. Vừa mở cửa tủ, tôi đã phát hoảng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải khó xử vì chiếc tủ lạnh trong chính căn nhà của mình. Chuyện bắt đầu từ khi chị chồng tôi ly hôn, vừa bán nhà, chia tài sản xong thì sang ở nhờ vợ chồng tôi vài hôm.

Chị nói không muốn về quê ngay vì sợ bố mẹ buồn, nhìn con gái vừa ly hôn lại càng thêm lo lắng. Vợ chồng tôi nghe vậy cũng thương, nghĩ chị đang trải qua chuyện không vui nên cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào ổn định rồi tính tiếp.

Điều khiến tôi thắc mắc là chị không phải người không có tiền. Sau khi bán nhà và chia tài sản, chị vẫn có một khoản riêng, hoàn toàn có thể thuê căn hộ bên ngoài để sống thoải mái, có không gian riêng. Nhưng chị bảo ở một mình buồn, sang nhà em trai vài hôm cho có người trò chuyện. Tôi cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng vài hôm của chị là hơn tháng rồi.

Ban đầu, tôi nghĩ chị chỉ ở vài ngày nên mọi chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng càng sống chung, tôi càng nhận ra thói quen sinh hoạt của chị khá khác với gia đình tôi.

Ảnh minh họa

Ngày nào chị cũng kể chuyện chồng cũ. Từ chuyện anh ta lười biếng, vô tâm, đến những lần cãi nhau trước đây, chị đều nhắc đi nhắc lại. Tôi hiểu người vừa trải qua đổ vỡ cần có người lắng nghe, nên mỗi lần chị kể, tôi vẫn ngồi nghe và an ủi. Nhưng có những câu chuyện chị kể đến lần thứ ba, thứ tư, tôi vẫn phải cố tỏ ra chăm chú.

Chị còn thường xuyên tự hào rằng mình là người biết điều, biết vun vén, biết sống vì người khác. Chị nói ngày trước ở nhà chồng, chị luôn nhường nhịn, chẳng bao giờ để ai phải phàn nàn. Tôi nghe cũng chỉ cười, bởi mỗi người có cách nhìn riêng về cuộc hôn nhân của mình.

Cho đến một buổi chiều, tôi đi làm về muộn, định mở tủ lạnh lấy thức ăn nấu cơm. Vừa mở cửa tủ, tôi đã phát hoảng.

Tủ lạnh vốn được tôi sắp xếp gọn gàng, thực phẩm chia từng ngăn, đồ sống và đồ chín để riêng. Vậy mà lúc ấy, bên trong gần như không còn chỗ trống. Rau củ, thịt cá, hộp thức ăn, túi đồ mua ngoài siêu thị bị nhét lộn xộn từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Có những túi thực phẩm đã mở nhưng không buộc kín, vài hộp đồ ăn cũ bị đẩy vào tận góc, tôi không biết đã để từ bao giờ.

Tôi hỏi chị chồng có phải chị mua những thứ này không. Chị vui vẻ đáp rằng đúng rồi, chị thấy đồ giảm giá nên mua nhiều một chút, vừa tiết kiệm vừa có sẵn để nấu ăn. Chị còn nói mình rất biết tính toán, không muốn sang nhà em trai mà ăn không ngồi rồi. Khổ nỗi đồ ấy toàn cận date, ăn làm sao hết trong 2 ngày.

Tôi nhìn chiếc tủ lạnh, không biết nên nói gì. Mua đồ giúp gia đình là chuyện tốt, nhưng mua quá nhiều rồi nhét lộn xộn khiến người khác phải dọn dẹp, xử lý thực phẩm hỏng thì lại thành một chuyện khác.

Tôi nhẹ nhàng đề nghị chị lần sau mua vừa đủ, nếu có đồ cần bảo quản thì cứ hỏi tôi để sắp xếp. Chị lập tức giải thích rằng chị chỉ muốn giúp, không ngờ tôi lại khó tính đến vậy.

Tôi không muốn tranh cãi với người vừa ly hôn, nhưng cũng không thể cứ im lặng để sinh hoạt của cả nhà bị đảo lộn. Điều khiến tôi mệt mỏi không phải vài món đồ trong tủ lạnh, mà là cảm giác chị luôn cho rằng mình đang làm điều tốt, còn người góp ý thì thành ra không biết điều.

Tôi vẫn muốn chị có thời gian nghỉ ngơi sau biến cố, nhưng tôi cũng mong chị hiểu rằng ở nhờ nhà người khác, dù là em ruột, vẫn cần tôn trọng nếp sinh hoạt của gia đình họ. Tôi thật sự muốn 1 lần thẳng thắn với chị...