Tôi phát hiện chồng giữ lại một bí mật trước khi cưới, nhưng người khiến tôi sốc lại là mẹ anh

Vỹ Đình |

Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi kết hôn sau gần một năm yêu nhau. Chồng tôi là người điềm đạm, ít nói, không quá lãng mạn nhưng luôn tạo cảm giác an toàn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần một người như vậy là đủ để bước vào hôn nhân. Cho đến khi tôi phát hiện ra anh đã giấu mình một chuyện trước khi cưới.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tôi dọn lại tủ tài liệu của chồng. Trong một ngăn kéo cũ, tôi thấy một tập hồ sơ đã ố màu. Nghĩ là giấy tờ công việc, tôi mở ra xem, nhưng bên trong lại là giấy tờ liên quan đến một khoản vay ngân hàng đứng tên anh – số tiền không nhỏ, và điều khiến tôi giật mình là khoản vay đó đã có từ trước khi chúng tôi cưới.

Tôi ngồi lặng một lúc lâu. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng nhắc đến chuyện này. Thậm chí sau cưới, tôi cũng không hề biết mỗi tháng anh phải trả một khoản tiền đều đặn như vậy.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng.

Anh không chối. Chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Anh định khi ổn hơn sẽ nói với em. Anh không muốn em lo trước khi cưới”.

Câu trả lời đó không khiến tôi yên lòng, mà ngược lại càng thấy hụt hẫng. Tôi không sợ khó khăn, nhưng tôi sợ bị giấu giếm. Với tôi, hôn nhân phải bắt đầu bằng sự rõ ràng.

Chúng tôi có một cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu. Tôi trách anh không tin tưởng, còn anh thì cho rằng mình làm vậy là để bảo vệ tôi khỏi áp lực không cần thiết.

Căng thẳng kéo dài vài ngày. Tôi vẫn chưa biết nên chấp nhận hay tiếp tục giữ khoảng cách, cho đến khi mẹ chồng chủ động tìm gặp tôi.

Bà không vòng vo. Tôi khá bất ngờ, nhưng chỉ im lặng nghe.

Bà kể, số tiền đó không phải chồng tôi vay để tiêu xài hay làm ăn riêng. Đó là khoản tiền anh vay để trả nợ thay cho gia đình cách đây vài năm, khi việc kinh doanh của bố mẹ gặp khó khăn. Nếu không có khoản đó, nhà có thể đã phải bán đi.

“Lúc đó, mẹ không muốn con trai mình gánh hết, nhưng nó nhất quyết làm. Nó cũng dặn mẹ đừng nói với ai, nhất là với người nó sẽ cưới sau này. Nó sợ người ta nghĩ nó là gánh nặng”.

Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào.

Điều khiến tôi sốc không phải là khoản nợ nữa, mà là cách hai mẹ con họ chọn im lặng. Một người giấu vì muốn bảo vệ, một người đồng ý vì không muốn con bị đánh giá.

Mẹ chồng nhìn tôi, giọng chậm lại: “Mẹ không bênh nó. Giấu là sai. Nhưng nếu con hiểu được lý do, mẹ mong con đừng vội kết luận về con người nó”.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi vẫn không đồng ý với việc giấu giếm. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận, đằng sau bí mật đó không phải là sự ích kỷ, mà là trách nhiệm.

Sau cùng, tôi chọn ngồi lại với chồng, không phải để trách móc, mà để đặt ra một nguyên tắc mới: từ giờ trở đi, không còn chuyện “giữ lại cho riêng mình” nữa.

Hôn nhân không phải là nơi để một người gánh thay tất cả, cũng không phải là nơi để che giấu những điều khó nói.

Và có lẽ, điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ không phải là chồng tôi, mà chính là câu nói của mẹ anh: “Giấu đi không phải vì không tin, mà vì sợ người khác không đủ tin để ở lại”.

