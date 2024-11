Một số bị can trong vụ án xảy ra rạng sáng 17/10. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ẩu đả, nổ súng chỉ vì mâu thuẫn vặt vãnh bộc phát

Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cùng với việc đồng loạt ra quân thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; huy động lực lượng với quyết tâm “đánh trúng, đánh đúng” các loại tội phạm, đã làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt không để hình thành, phát sinh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Vì vậy, tình hình tội phạm về trật tự xã hội năm 2023 kéo giảm sâu (giảm 36,6%) so với năm trước.

Giữ vững phát huy kết quả này là vấn đề không đơn giản, vì Đồng Nai là địa bàn có vị trí quan trọng, xã hội phát triển, có nhiều hoạt động kinh tế… nên vẫn tiềm tàng nguy cơ các băng nhóm xuất hiện trở lại. Cùng với hàng chục ngàn lao động từ các tỉnh, thành đến làm việc trong các khu, cụm công nghiệp; còn có đại công trường dự án sân bay Long Thành đang huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công; do đó tình hình an ninh trật tự (ANTT) có thể phức tạp, một số băng nhóm tội phạm có thể phát sinh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an Đồng Nai đã tổ chức nhiều đợt cao điểm như ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước và sau Tết Nguyên đán; trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố... bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cho người dân có cuộc sống bình an.

Tuy nhiên, vụ nổ súng tại khu vực chợ Hóa An (phường Hóa An) rạng sáng 30/8; và vụ nổ súng trong cuộc ẩu đả giữa hai nhóm đối tượng vào rạng sáng 17/10 trước cây xăng 26 (phường Tân Phong) vừa qua; khiến một vài ý kiến băn khoăn “phải chăng có dấu hiệu tội phạm dạng băng nhóm đang manh nha hoạt động trở lại tại Đồng Nai?”.

Thượng tá Ninh Văn Đẳng (Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa) cho biết, quá trình điều tra, khẳng định các vụ án trên đều không có yếu tố băng, ổ nhóm tội phạm.

Trong vụ án hồi cuối tháng 8, xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số người buôn bán ở chợ đầu mối Hóa An (trong đó có Đặng Văn Toàn, 30 tuổi, ngụ phường Bửu Long) nên các bên cự cãi, xô xát. Toàn sau khi bỏ đi đã cầm một khẩu súng quay lại tiếp tục cự cãi, rồi nổ súng khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong tại bệnh viện. Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống.

Tương tự, trong vụ án xảy ra trước cây xăng số 26, hai nhóm thanh niên gây án (do Nguyễn Duy Linh (SN 1986) và Lương Huy (SN 1990) chủ mưu) không phải là các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, mà chỉ thường xuyên tụ tập ăn nhậu và livestream trên mạng xã hội.

Rạng sáng 17/10, Lương Huy cùng các bạn tụ tập trong một quán bar “trá hình”. Nhóm Duy Linh thì tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy trái phép tại một căn nhà cách đó không xa. Lương Huy và Duy Linh gọi điện nói chuyện, rồi xảy ra mâu thuẫn, nên gọi bạn bè đang ăn nhậu cùng hẹn nhau đến trước cây xăng 26 “giải quyết mâu thuẫn”. Tại đây, các đối tượng nổ súng, đập phá xe của nhau. Phát hiện công an có mặt, các đối tượng lập tức bỏ trốn.

Công an đã khởi tố vụ án, xác định 9 đối tượng tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, ra quyết định khởi tố 9, tạm giam 8 bị can để điều tra làm rõ. Một số đối tượng liên quan cũng đang bị truy tìm để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thượng tá Đẳng nói rõ: “Quá trình rà soát, khẳng định một lần nữa đây là các nhóm thanh niên thường tụ tập ăn nhậu chứ không phải các băng, ổ nhóm tội phạm hình thành trên địa bàn”.

Lời cảnh tỉnh, răn đe với các đối tượng vi phạm hoặc có ý định vi phạm

Sau khi xảy ra hai sự việc nêu trên, khẳng định quyết tâm triệt xóa tội phạm ngay từ mầm mống, từ trứng nước, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, truy quét điểm, tụ điểm nóng đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đại tá Lê Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác kiểm tra; trực tiếp lấy lời khai một số nghi phạm.

Tại TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa thành lập 14 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 7 điểm, 30 đối tượng tại các phường, phát hiện thu giữ một số súng tự chế, đạn đầu chì, dao kiếm, xiên nhọn, roi điện…; phát hiện một số thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy…

Cùng thời điểm, Công an các huyện và TP Long Khánh đồng loạt kiểm tra 31 điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT, phát hiện một số đối tượng tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản… cùng nhiều tang vật liên quan.

Đợt tổng kiểm tra của Công an tỉnh được đánh giá đã đánh đúng, đánh trúng các điểm, tụ điểm nóng của đối tượng hình sự, số thanh, thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, góp phần hạn chế tình hình tội phạm phát sinh, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn; triệt xóa tội phạm băng nhóm ngay từ mầm mống, từ trứng nước.

Trung tá Lê Ngọc Tú, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng công an xin gửi đến toàn thể người dân thông điệp rõ ràng là tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ vũ khí. Tuyệt đối không quan niệm sai lầm là tàng trữ để “phòng thân”, vì khi phát sinh mâu thuẫn sẽ sử dụng rồi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật”.

Nhiều ý kiến đánh giá, việc Công an tỉnh Đồng Nai quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ như trên, thể hiện rõ quan điểm đấu tranh với tội phạm một cách không khoan nhượng, không có vùng cấm, làm sạch địa bàn, không để phát sinh dạng tội phạm băng nhóm, “xã hội đen”; cũng là lời cảnh tỉnh, răn đe với các đối tượng có ý định vi phạm; giữ bình yên, hạnh phúc cho cuộc sống Nhân dân.