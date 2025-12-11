Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân mới

HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Văn Dân |

Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2026. Bạn có thể tự tính thuế của mình theo Luật mới qua công cụ dưới đây.

So với quy định hiện hành, có 7 bậc tính thuế, còn trong Luật mới chỉ còn 5 bậc, khoảng cách giữa các bậc được nới rộng ra.

Một điểm quan trọng khác là mức giảm trừ gia cảnh được tăng lên đáng kể. Đây là số tiền thu nhập không bị tính thuế, cụ thể như sau:

Giảm trừ cho bản thân: 15,5 triệu đồng/tháng (tăng từ mức cũ 11 triệu).

Giảm trừ cho người phụ thuộc (con cái, cha mẹ già...): 6,2 triệu đồng/người/tháng (tăng từ mức cũ 4,4 triệu).

Ngoài ra, người lao động còn được trừ phần tiền đóng bảo hiểm (thường là 10.5% thu nhập hoặc lương tùy trường hợp).


