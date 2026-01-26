Ở tầng 1 không dùng thang máy có phải đóng phí?

Sống ở tầng 1, không sử dụng thang máy, liệu có phải đóng phí thang máy không? Tranh cãi về vấn đề này gần đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), một chủ hộ họ Từ đã bị công ty quản lý bất động sản khởi kiện do từ chối nộp phí thang máy với lý do gia đình bà sống ở tầng 1, không có nhu cầu sử dụng.

Theo thông tin được biết, sau khi mua căn hộ tầng 1 trong khu dân cư, bà Từ cho rằng bản thân và các thành viên gia đình không hề sử dụng thang máy, không phải là đối tượng được hưởng lợi từ thang máy, nên từ chối nộp khoản phí thang máy trong cơ cấu các khoản phí quản lý chung. Dù công ty quản lý bất động sản nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc, nhưng gia đình bà vẫn nhất quyết không nộp phí, buộc phía doanh nghiệp phải khởi kiện ra tòa án.

Phán quyết của tòa án

Trong quá trình xét xử, tòa án đã xác định “Hợp đồng ủy thác quản lý bất động sản” mà bà Từ ký kết trước đó với công ty quản lý là hợp pháp, và hoàn toàn có hiệu lực pháp lý, do đó hai bên đều có nghĩa vụ thực hiện đúng các thỏa thuận đã cam kết. Tòa án cũng làm rõ, thang máy là bộ phận sở hữu chung của cả tòa nhà, chi phí vận hành và bảo trì thuộc trách nhiệm phân bổ cho toàn bộ các chủ sở hữu, không phụ thuộc vào việc có sử dụng trực tiếp hay không.

Trên cơ sở đó, tòa án tuyên buộc bà Từ phải thanh toán khoản phí thang máy còn nợ với tổng số tiền 6.836 NDT (tương đương khoảng 26 triệu đồng ).

Những tranh chấp tương tự đã nhiều lần xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, và quan điểm xét xử của tòa án nhìn chung luôn thống nhất.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tại Bắc Kinh cũng từng có hai vụ án tương tự, trong đó các chủ hộ tầng 1 đều lấy lý do không sử dụng thang máy để từ chối đóng phí. Tuy nhiên, tòa án trong cả hai trường hợp đều bác bỏ lập luận này, tuyên buộc các chủ hộ phải nộp đầy đủ khoản phí thang máy còn thiếu, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng “không sử dụng” không thể được xem là căn cứ hợp pháp để từ chối nghĩa vụ đóng phí đối với các hạng mục tiện ích chung.

Các phán quyết liên quan đều có cơ sở pháp lý rõ ràng. Điều 273 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: chủ sở hữu căn hộ có quyền đối với các phần sở hữu chung ngoài phần sở hữu riêng, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan; không được viện dẫn việc từ bỏ quyền để né tránh nghĩa vụ. Thang máy là tài sản chung của tòa nhà, do đó chi phí vận hành và bảo trì đương nhiên phải do toàn thể chủ sở hữu cùng gánh vác.

Lợi ích gián tiếp, cơ chế thu phí và bài toán hài hòa lợi ích cộng đồng

Các bên luật sư phân tích rằng: chủ hộ tầng 1 tuy không trực tiếp sử dụng thang máy nhưng vẫn có thể hưởng lợi gián tiếp. Chẳng hạn, doanh thu quảng cáo trong thang máy thuộc sở hữu chung của toàn thể cư dân; nhiều hạng mục bảo trì, sửa chữa tòa nhà cũng cần sử dụng thang máy để triển khai. Đồng thời, giá bán căn hộ đã tính đến yếu tố hạ tầng thang máy, nên ngay từ thời điểm mua nhà, chủ sở hữu đã gián tiếp hưởng lợi về giá trị tài sản do thang máy mang lại.

Trên thực tế, phí thang máy thường được phân bổ theo diện tích xây dựng của căn hộ. Lấy vụ việc của bà Từ làm ví dụ: căn hộ của bà có diện tích 142 m², mức phí thang máy trong cơ cấu phí quản lý là 0,80 NDT/m²/tháng, (tương đương khoảng 3.000 đồng/m²/tháng). Như vậy, mỗi tháng bà Từ phải đóng khoảng 114 NDT, (tương đương khoảng 429.000 đồng).

Ảnh minh hoạ

Phía công ty quản lý bất động sản cho biết, thang máy là thiết bị đặc thù, đòi hỏi bảo dưỡng, kiểm định định kỳ để bảo đảm vận hành an toàn; đây là khoản chi bắt buộc, không thể giảm trừ chỉ vì một số chủ hộ không sử dụng trực tiếp được.

Một số chủ hộ đề xuất thu phí thang máy theo tần suất sử dụng, tuy nhiên các chuyên gia pháp lý cho rằng phương án này khó khả thi trong thực tế. Việc thống kê chính xác số lần sử dụng gần như không thể thực hiện, trong khi dịch vụ thang máy mang tính công cộng, kể cả việc di chuyển của khách đến thăm cũng đã phát sinh chi phí vận hành.

Đáng lưu ý, pháp luật không quy định buộc chủ hộ tầng 1 phải đóng phí thang máy trong mọi trường hợp, mà cho phép các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản. Vì vậy, khi ký hợp đồng, chủ sở hữu cần kiểm tra kỹ các điều khoản, nếu có ý kiến không đồng thuận về mức phí, có thể trao đổi thông qua ban quản trị cư dân hoặc giải quyết bằng các biện pháp pháp lý theo quy định.

Hiện nay, không ít chủ hộ tầng 1 dù đã nắm rõ các quy định pháp luật, nhưng vẫn có tâm lý phản đối việc đóng phí thang máy, cho rằng mình phải trả tiền cho dịch vụ không trực tiếp sử dụng.

Xét về bản chất, những tranh chấp này phản ánh sự khác biệt giữa cảm nhận cá nhân và nguyên tắc công bằng của pháp luật. Trọng tâm của vấn đề nằm ở việc phải cân bằng lợi ích của toàn thể cư dân, qua đó bảo đảm trật tự quản lý chung và duy trì sự hài hòa, ổn định trong cộng đồng dân cư.

Theo QQ