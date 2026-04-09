HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Tôi nổi hơn cả Bạch Tuyết, chưa nghe tên Chế Linh là ai"

Tùng Ninh |

"Tôi nói điều này thì cũng phải xin lỗi nhưng đó là sự thật. Tôi còn chưa nghe tên Chế Linh là ai dù Chế Linh đi hát trước tôi nhưng vẫn đang lăn lộn trong nghề" – danh ca Thanh Tuyền chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về một kỷ niệm với NSND – tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết.

- Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Bà nói: "Tôi mê coi hát lắm. Nhà tôi nghèo, tôi phải lấy mấy bao đựng gạo, chai lọ để dành, bán ve chai để mua vé đi coi cải lương. Má tôi cũng mê cổ nhạc, cải lương nên tôi mê theo.

Tôi mê coi cải lương tới mức hồi đó đoàn Kim Chưởng, Thanh Hương, Hoa Sen về Đà Lạt diễn, tôi cứ đứng ở cửa rạp, rồi đợi ai đi vào thì kêu họ dắt vào cùng để coi ké. Tới mức bà soát vé còn ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nào cũng thấy con nhỏ này vào nghe hát?". Tôi mê hát tới mức đó.

Vì thế nên tôi biết hát cổ nhạc nhưng tôi không biết nhịp nên không theo con đường cải lương, cổ nhạc. Hồi đó tôi mê cô Thanh Hương lắm, mê cô ấy hát vở Chén cơm chan máu.

Lớn lên thì tôi mê nhiều nghệ sĩ cải lương khác. Hồi tôi chưa đi hát, Bạch Tuyết có về Đà Lạt diễn. Lúc đó Bạch Tuyết cũng vừa nổi tiếng. Tôi ở Đà Lạt, đi coi Bạch Tuyết diễn vở Suối mơ rền pháo cưới. Đến giờ tôi vẫn nhớ tên vở tuồng đó.

- Ảnh 2.

Bạch Tuyết

Tôi nghe mà thấy Bạch Tuyết hát hay quá dù chưa biết Bạch Tuyết là ai, còn không biết tên của Bạch Tuyết. Tôi chỉ để ý cái giọng của Bạch Tuyết quá hay.

Sau đó tôi từ Đà Lạt về Sài Gòn, được thầy tôi lăng xê nên nổi hơn cả Bạch Tuyết. Tôi nói điều này thì cũng phải xin lỗi nhưng đó là sự thật. Tôi còn chưa nghe tên Chế Linh là ai dù Chế Linh đi hát trước tôi nhưng vẫn đang lăn lộn trong nghề.

Tôi nhớ lúc đó tôi biết Duy Khánh, Duy Trác, Thái Thanh… vì những người này đang rất nổi, là thế hệ trước tôi. Tôi biết cả Thanh Thúy.

Tôi may mắn vì được thầy tôi lăng xê dữ dội quá, nên mới nổi tiếng nhanh như vậy. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi về Sài Gòn có 4 tháng mà cả miền Nam chỗ nào cũng có hình tôi, băng đĩa của tôi".

Nói rồi, Thanh Tuyền cất giọng hát một câu vọng cổ, khiến danh hài Vân Sơn thốt lên: "Nổi da gà, chị Thanh Tuyền ca hay quá. Tôi nghe phảng phất có nét của chị Bạch Tuyết trong giọng chị Thanh Tuyền".

Nam NSƯT từ Mỹ về tới nhà Vũ Linh làm chuyện sốc nặng
Tags

sao Việt

Đà Lạt

sài gòn

Bạch Tuyết

Chế Linh

Cải lương

Bolero

Thanh Tuyền

NSND Bạch Tuyết

Hải ngoại

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại