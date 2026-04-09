"Tôi nổi hơn cả Bạch Tuyết, chưa nghe tên Chế Linh là ai"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về một kỷ niệm với NSND – tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết.



Thanh Tuyền

Bà nói: "Tôi mê coi hát lắm. Nhà tôi nghèo, tôi phải lấy mấy bao đựng gạo, chai lọ để dành, bán ve chai để mua vé đi coi cải lương. Má tôi cũng mê cổ nhạc, cải lương nên tôi mê theo.

Tôi mê coi cải lương tới mức hồi đó đoàn Kim Chưởng, Thanh Hương, Hoa Sen về Đà Lạt diễn, tôi cứ đứng ở cửa rạp, rồi đợi ai đi vào thì kêu họ dắt vào cùng để coi ké. Tới mức bà soát vé còn ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nào cũng thấy con nhỏ này vào nghe hát?". Tôi mê hát tới mức đó.

Vì thế nên tôi biết hát cổ nhạc nhưng tôi không biết nhịp nên không theo con đường cải lương, cổ nhạc. Hồi đó tôi mê cô Thanh Hương lắm, mê cô ấy hát vở Chén cơm chan máu.

Lớn lên thì tôi mê nhiều nghệ sĩ cải lương khác. Hồi tôi chưa đi hát, Bạch Tuyết có về Đà Lạt diễn. Lúc đó Bạch Tuyết cũng vừa nổi tiếng. Tôi ở Đà Lạt, đi coi Bạch Tuyết diễn vở Suối mơ rền pháo cưới. Đến giờ tôi vẫn nhớ tên vở tuồng đó.

Bạch Tuyết

Tôi nghe mà thấy Bạch Tuyết hát hay quá dù chưa biết Bạch Tuyết là ai, còn không biết tên của Bạch Tuyết. Tôi chỉ để ý cái giọng của Bạch Tuyết quá hay.

Sau đó tôi từ Đà Lạt về Sài Gòn, được thầy tôi lăng xê nên nổi hơn cả Bạch Tuyết. Tôi nói điều này thì cũng phải xin lỗi nhưng đó là sự thật. Tôi còn chưa nghe tên Chế Linh là ai dù Chế Linh đi hát trước tôi nhưng vẫn đang lăn lộn trong nghề.

Tôi nhớ lúc đó tôi biết Duy Khánh, Duy Trác, Thái Thanh… vì những người này đang rất nổi, là thế hệ trước tôi. Tôi biết cả Thanh Thúy.

Tôi may mắn vì được thầy tôi lăng xê dữ dội quá, nên mới nổi tiếng nhanh như vậy. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi về Sài Gòn có 4 tháng mà cả miền Nam chỗ nào cũng có hình tôi, băng đĩa của tôi".

Nói rồi, Thanh Tuyền cất giọng hát một câu vọng cổ, khiến danh hài Vân Sơn thốt lên: "Nổi da gà, chị Thanh Tuyền ca hay quá. Tôi nghe phảng phất có nét của chị Bạch Tuyết trong giọng chị Thanh Tuyền".