Tối mai, tại Hà Nội sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, người dân có thể đi xem miễn phí

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" sẽ diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội).

Đây là sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: BTC

Ngoài việc tổ chức miễn phí cho khán giả đến thưởng thức, chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và tiếp sóng trên kênh H1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

Tham gia chương trình có gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của thành phố và các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, có những gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như: NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng, nhóm Oplus… cùng nhiều nghệ sĩ múa, biên đạo, chuyên gia ánh sáng, âm thanh, mỹ thuật sân khấu.

Bên cạnh phần âm nhạc và trình diễn, điểm nhấn đặc biệt của chương trình là 3 màn trình chiếu 3D mapping kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tạo nên hành trình ánh sáng xuyên thời gian, từ những dấu mốc hào hùng, qua không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội rực rỡ, đến hình ảnh trái tim công nghệ hướng về tương lai Việt Nam.