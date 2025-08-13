HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kéo dài 4 ngày liên tiếp

Duy Anh |

Theo dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng, từ đêm 15-18/8, Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa rất to ở nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm nay (13/8) đến chiều 15/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ đêm 15-18/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ 15/8, nắng nóng ở khu vực trên có khả năng kết thúc.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kéo dài 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Mưa to kéo dài có thể gây ngập úng tại các vũng trũng, thấp, khu đô thị (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/8

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 26-34 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

