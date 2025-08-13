Phát hiện xác hổ 200kg trong khoang bí mật, bắt tạm giam phụ xe và 2 người khác

Ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Chu Văn Lâm (36 tuổi), Ngô Sỹ Bắc (38 tuổi) và Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện xe ô tô khách vận chuyển trái phép cá thể hổ và xương hổ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Trước đó, vào ngày 26/7, trên xe khách biển Lào của nhà xe S.H do Phan Duy Sinh (40 tuổi) điều khiển cùng 3 phụ xe Lâm, Bắc, Hùng chạy qua xã Sơn Giang, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một cá thể hổ và một bộ xương hổ.

Được biết, hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).