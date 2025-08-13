Phát hiện xác hổ 200kg trong khoang bí mật, bắt tạm giam phụ xe và 2 người khác

Ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Chu Văn Lâm (36 tuổi), Ngô Sỹ Bắc (38 tuổi) và Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
Trước đó, vào ngày 26/7, trên xe khách biển Lào của nhà xe S.H do Phan Duy Sinh (40 tuổi) điều khiển cùng 3 phụ xe Lâm, Bắc, Hùng chạy qua xã Sơn Giang, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một cá thể hổ và một bộ xương hổ.
Được biết, hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.
Cũng theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, từ ngày 29/5 đến nay, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường và công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 27 vụ/29 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển hàng cấm.
Trong đó, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ/17 cá nhân, với tổng số tiền phạt hơn 618 triệu đồng; tịch thu hàng hóa có tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ/4 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, 1 vụ/3 bị can về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", chuyển 4 vụ/4 đối tượng cho các đơn vị khác xử lý.