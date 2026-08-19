HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tôi ly hôn vì chồng cũ "cả đời không khá lên được", vậy mà 2 năm sau khi đi bước nữa, tôi phải gạt hết sĩ diện nhờ vả anh

Thanh Uyên
|

Tôi biết làm như vậy thật xấu hổ.

Ngày còn sống với chồng cũ, tôi luôn cảm thấy anh quá an phận. Công việc của anh ổn định, lương khoảng 15 triệu mỗi tháng, không nợ nần, cũng chẳng cờ bạc hay rượu chè. Nhưng trong mắt tôi lúc ấy, như thế là chưa đủ. Tôi muốn một người đàn ông có chí tiến thủ, dám làm lớn, kiếm được thật nhiều tiền để vợ con có cuộc sống sung túc.

Tôi thường trách anh không biết phấn đấu, không chịu đầu tư, cứ bằng lòng với mức thu nhập hiện tại. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, cuối cùng tôi chủ động đề nghị ly hôn.

Sau đó không lâu, tôi quen người chồng hiện tại. Anh làm ăn rộng, quen biết nhiều, nói chuyện lúc nào cũng đầy tự tin. Khi ấy, tôi tin mình đã chọn đúng. Lấy anh rồi, tôi sống sướng hơn thật, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi. Nhưng không ngờ, chỉ hơn 2 năm sau, công việc của anh gặp biến cố. Một vài khoản đầu tư thua lỗ, đối tác làm ăn không thanh toán, rồi công ty mất khả năng xoay vòng vốn. Cuối cùng, chúng tôi phải bán gần như tất cả những gì có giá trị để trả nợ.

Tôi ly hôn vì chồng cũ "cả đời không khá lên được", vậy mà 2 năm sau khi đi bước nữa, tôi phải gạt hết sĩ diện nhờ vả anh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc sống từ chỗ dư dả trở nên chật vật từng ngày. Tôi cũng phải đi làm thêm, nhận việc ngoài giờ để cùng chồng gánh nợ. Có những tháng tiền kiếm được vừa đủ trả lãi, tiền sinh hoạt còn phải tính từng khoản.

Khó khăn nhất là con gái riêng của tôi.

Sau khi ly hôn, tòa giao con cho tôi nuôi. Những năm đầu, tôi vẫn cố gắng lo cho con đầy đủ. Nhưng bây giờ chính tôi còn phải vật lộn với khoản nợ của gia đình mới, sức lực và tiền bạc đều có hạn. Có những hôm con gọi hỏi bao giờ mẹ về, tôi chỉ biết nói mẹ đang bận làm.

Một tối, nhìn con bé ngồi học một mình, tôi bất chợt nghĩ đến chồng cũ. Anh vẫn sống trong căn nhà cũ, công việc vẫn ổn định. Nghe nói anh chưa tái hôn và cuộc sống khá bình thường. Tôi muốn nhờ anh đón con về chăm sóc một thời gian. Tôi biết mình chẳng có tư cách yêu cầu anh điều gì, bởi ngày trước chính tôi là người cho rằng anh không đủ tốt để làm chồng.

Tôi biết làm như vậy thật xấu hổ, nhưng đứng trước hoàn cảnh này, tôi không thể giữ sĩ diện của mình mà làm khổ con gái. Tôi có nên gạt hết tất cả để xin chồng cũ đón con về không? Hay cứ cố gắng nuôi con dù khó khăn đến mấy?

Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc đề nghị xác minh người cung cấp và động cơ phát tán video có từ 10 tháng trước
Tags

ly hôn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại