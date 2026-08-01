Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc đề nghị xác minh người cung cấp và động cơ phát tán video có từ 10 tháng trước

Bà Hà cho biết, sự việc diễn ra cách đây một thời gian dài và đã được giải quyết nhưng gần đây đoạn clip lại bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự việc bà Lê Thị Hà (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) có hành vi đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên đã khiến dư luận ngỡ ngàng.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, theo giải trình của bà Hà, ngày 15/9/2025, bà đang là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn (phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Thời điểm đó, bà Hà Thị Phương đang là Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Gần 1 tháng sau, bà Phương nhận quyết định công tác tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Trong quá trình bàn giao công việc, giữa bà Hà và bà Phương có xảy ra mâu thuẫn và đã được cán bộ phường gọi điện chấn chỉnh. Ngày 15/10, bà Hà có về lại Trường Tiểu học Mai Sơn, tranh thủ giờ ra chơi để thăm đồng nghiệp và trao đổi về việc điều động công tác, bàn giao công việc. Trong báo cáo giải trình, bà Hà cho biết tại đây, bà cảm thấy tổn thương khi bị bà Phương yêu cầu rời khỏi trường trước mặt các đồng nghiệp cũ.

Trong lúc nóng giận, bà Hà đã đập tay xuống bàn, đập cốc. Nữ hiệu trưởng bày tỏ bà không có sự chuẩn bị hay chủ đích gây hại cho bất kỳ ai mà đó chỉ là hành động bộc phát.

Bà Hà cho biết bản thân tổn thương khi bị bà Phương yêu cầu rời khỏi trường trước mặt các đồng nghiệp cũ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nữ hiệu trưởng thừa nhận hành động đập bàn, ném cốc là chưa chuẩn mực và không phù hợp với tác phong của một nhà giáo, nhất là cán bộ quản lý giáo dục. Bà gửi lời xin lỗi đến tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Mai Sơn vì đã để cảm xúc chi phối trong một cuộc trao đổi công việc, gây ảnh hưởng không tốt đến ngành giáo dục của địa phương.

Trên báo VietNamNet cho biết thêm, cũng theo giải trình của bà Hà, sau sự việc, Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Thắng đã làm việc với cả hai bên. Tại các buổi làm việc, bà Phương thừa nhận giữa 2 bên có sự hiểu lầm. 2 nữ hiệu trưởng đã hòa giải và hoàn tất công tác bàn giao.

Thế nhưng gần đây, đoạn video ghi lại sự việc lại xuất hiện trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong báo cáo giải trình, bà Hà đề nghị UBND phường Yên Thắng chỉ đạo làm rõ nguồn gốc video, xác định người cung cấp cũng như động cơ phát tán đoạn clip sau 10 tháng kể từ khi xảy ra sự việc và đã được giải quyết.