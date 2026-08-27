Tôi khuyên vợ đừng hút mỡ, cô ấy giận dỗi bỏ về nhà ngoại mang theo thẻ tín dụng của tôi đi, 1 tháng sau tôi chỉ muốn ly hôn

Tôi có đến bệnh viện cùng gia đình một lần để nắm tình hình, nhưng tôi không đưa vợ về nhà.

Tôi từng nghĩ chuyện vợ chồng cãi nhau vì tiền là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi không ngờ có ngày cuộc hôn nhân của mình lại đứng bên bờ đổ vỡ chỉ vì 200 triệu đồng và một quyết định mà tôi đã cố hết sức ngăn cản.

Vợ tôi tên Mai, vốn là người khá chăm chút ngoại hình. Sau khi sinh 2 con, cô ấy tăng cân, vòng bụng nhiều mỡ nên thường xuyên than thở. Ban đầu tôi chỉ động viên vợ tập thể dục, ăn uống điều độ. Nhưng rồi Mai bắt đầu xem những video quảng cáo về hút mỡ, thấy người ta làm xong dáng đẹp, bụng phẳng, eo thon thì mê lắm.

Một hôm Mai nói muốn tôi đưa 200 triệu để đi thẩm mỹ. Tôi lập tức phản đối. Không phải tôi tiếc tiền, mà vì tôi sợ. Tôi từng đọc nhiều trường hợp gặp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ, chưa kể những lời quảng cáo trên mạng thường chỉ nói đến kết quả đẹp mà chẳng ai nói hết những rủi ro phía sau.

Tôi bảo nếu Mai thực sự muốn làm thì cả hai phải tìm hiểu kỹ bệnh viện, bác sĩ, phương pháp và kiểm tra sức khỏe trước. Nhưng Mai không nghe. Cô ấy cho rằng tôi lúc nào cũng lo xa, thấy người khác làm đẹp thì bình thường mà đến lượt vợ lại ngăn cản.

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Hai vợ chồng cãi nhau liên tục. Cuối cùng Mai giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi, cô ấy còn cầm theo chiếc thẻ tín dụng tôi vẫn để cho vợ sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Tôi nghĩ vài hôm nguôi giận, Mai sẽ về. Nhưng chưa đầy 1 tuần sau, tôi nhận được tin cô ấy đã dùng tiền trong thẻ để đi hút mỡ, và địa chỉ cô ấy đến lại không phải bệnh viện lớn.

Tôi tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi gọi điện hỏi tình hình thì Mai nói mọi chuyện ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi không sang đón vì trong lòng vẫn còn rất giận. Tôi đã cảnh báo, đã khuyên can, cuối cùng cô ấy vẫn tự quyết định.

Rồi vài ngày sau, tình hình không ổn như Mai nói. Bố mẹ vợ gọi báo rằng Mai đau nhiều, gần như không thể đứng lên, phải nằm một chỗ. Một tuần rồi 2 tuần, tình trạng vẫn không cải thiện. Đến gần 1 tháng, Mai vẫn đau, đi lại rất khó khăn và phải nhờ bố mẹ chăm sóc.

Tôi có đến bệnh viện cùng gia đình một lần để nắm tình hình, nhưng tôi không đưa Mai về nhà.

Có người trách tôi vô tình. Tôi cũng tự hỏi mình có quá đáng không khi vợ đau yếu như thế? Song cứ nghĩ đến việc Mai bỏ ngoài tai lời can ngăn của tôi, dùng tiền của tôi để đi làm đẹp, tôi lại thấy lời nói của mình bị coi thường.

Bây giờ, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là ly hôn. Không phải vì Mai xấu đi hay vì cô ấy hút mỡ không thành công, mà vì tôi không còn cảm thấy hai vợ chồng có thể cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng nữa. Giờ ly hôn thì liệu có cạn tình nghĩa quá không?