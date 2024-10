Tôi khuyên bạn tận dụng 7 thứ này của chồng, công dụng của chúng sẽ khiến bạn bất ngờ

Chúng ta đều biết đồ của nam giới thường đơn giản và ít cầu kỳ hơn so với đồ của nữ giới. Công thức này có vẻ đúng với hầu hết vật dụng, từ quần áo cho đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vốn tưởng đơn điệu như thế thì công dụng chắc cũng chẳng thỏa mãn được đàn bà chúng ta. Thế nhưng gần đây tôi đã phải "quay xe", vì phát hiện ra nhiều món của chồng tôi có công dụng hoàn toàn không tẻ nhạt như mình vẫn tưởng tượng.

Đặc biệt là có một vài món của phái nam, nếu đưa cho phái nữ sử dụng cũng rất hợp tình hợp lý, không những thực tế mà còn vô cùng tiện lợi. Bạn không tin có thể kiểm nghiệm tính hiệu quả của 7 món dưới đây.



1. Túi đựng phụ kiện điện tử dùng làm túi đựng mỹ phẩm

Túi đựng phụ kiện điện tử/đựng các loại cáp sạc vốn không phải thiết kế dành riêng cho nam giới, nhưng hầu hết phái nữ chẳng ai nghĩ đến việc chi tiền để mua chiếc túi này về. Bởi chúng cũng có kiểu dáng quá cơ bản, cứng nhắc, thoạt nhìn liền liên tưởng là thiết kế dành cho phái nam.

Chức năng đúng của túi là dùng để đựng linh kiện điện tử, các loại cáp sạc.

Chiếc túi này có giá siêu rẻ, chỉ đâu đó khoảng vài chục nghìn. Nhưng chất lượng và kiểu dáng thì cực tuyệt vời với cấu tạo 2 lớp chắc chắn cùng khoang chứa đồ rộng rãi. Kiểu cấu tạo này cũng na ná thiết kế đựng đồ mỹ phẩm của phái nữ, nên tôi đã thử tận dụng xem sao. Quả đúng là chúng rất tiện lợi, vì có thiết kế lưới nhỏ co giãn nên thích hợp để đựng cọ trang điểm, đồ makeup và cả đồ skincare.

Cũng là chiếc túi ấy sau khi được tôi tận dụng theo cách khác.

Cứ xếp vào rồi lại bỏ ra, dù thử thế nào tôi cũng thấy chiếc túi này hợp lý để đựng đồ mỹ phẩm hơn là đựng cáp sạc! Khoang chứa lớn, trọng lượng nhẹ lại có nhiều kích cỡ. Quan trọng nhất là túi có giá siêu hợp ví tiền.

2. Thùng đựng đồ nghề dùng để đựng đồ đạc trong nhà

Chiếc hộp đựng đồ nghề "to oạch" chắc chắn chỉ có nam giới mới mua về sử dụng, mục đích chính là đựng các món đồ thiết yếu cho gia đình như dao kéo, cờ lê, đinh vít... Và hiển nhiên nhà tôi cũng có 1 chiếc, là thành quả mua sắm của chồng tôi.

Lúc đầu tôi chẳng mấy để tâm, nhưng gần đây tôi mới nhận ra chiếc hộp này cũng có nhiều điểm tiện ích, nếu không muốn nói là quá đỗi thích hợp để dùng đựng thuốc thay cho các món đồ nghề lỉnh kỉnh. Ưu điểm lớn nhất của hộp đó là khi đóng lại thì có ngoại hình nhỏ xinh, nhưng mở hẳn ra lại có đến 3 tầng 5 ngăn, tha hồ mà lưu trữ đồ đạc!

Ngay cả khi không dùng đựng thuốc, nó vẫn là 1 chiếc hộp có chất lượng tuyệt vời, dùng để lưu trữ những món đồ nhỏ nhặt trong nhà. Tôi có thể chỉ bạn 1 cách tận dụng khác, đó là biến chúng thành cốp đựng đồ nghề làm móng. Vì có khoang chứa rộng nên bạn có thể dễ dàng sắp xếp và tận dụng không gian, chẳng hạn tầng dưới đựng các lọ sơn móng còn tầng trên thì đựng phụ kiện như đá gắn, nơ, nhũ bóng...

3. Dầu gội nam

Vì muốn có mái tóc suôn mượt nên tôi rất chịu khó tham khảo và sử dụng những dòng dầu gội được nhiều người khen ngợi. Phải nói rằng dầu gội của nữ có bạt ngàn mẫu mã, hầu hết đều có giá đắt đỏ vì chúng thường đi kèm cả set sản phẩm gồm dầu gội, dầu xả và dầu dưỡng. Nhiều lúc tôi cũng thấy xót tiền, nhưng nghĩ đến công cuộc làm đẹp nên đành chấp nhận thôi!

Cho đến 1 ngày tôi dùng thử dầu gội nam của chồng, tự dưng tôi thấy "hợp vía" một cách kỳ lạ. Dùng xong cảm thấy tóc sạch, không bết dính, sau khi sấy khô thì vô cùng tơi. Vấn đề ở chỗ dầu gội nam có giá rất rẻ, chí ít thì cũng phải rẻ gấp đôi gấp ba so với dầu gội nữ. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ rằng đồ của nam giới vừa tẻ nhạt vừa không có công dụng gì ngoài làm sạch. Từ nay tôi nhất định sẽ không "chê bai" chúng nữa!

4. Dao cạo râu

Sau khi so sánh 2 loại dao cạo của tôi và chồng, tôi chợt nhận ra có vẻ món đồ của tôi chỉ đơn thuần là đẹp hơn về mặt hình thức. Còn đâu về công dụng, rõ ràng dao cạo của chồng tôi dùng bén, nhanh và tiện lợi hơn nhiều. Thậm chí chồng tôi còn khoe rằng 1 vài loại dao cạo của nam giới còn có thiết kế đầu xoay tự động, chống thấm nước, tự làm sạch... Trong khi dao cạo của tôi ngoài có màu trendy đẹp mắt thì công dụng dù thế nào cũng không thể sánh bằng loại của chồng tôi.

5. Vòng khuếch tán tinh dầu

Khi tôi trò chuyện với 1 người đồng nghiệp nam, lúc nào cũng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trên người cậu ấy. Nhưng nó lại không giống với mùi thơm của nước hoa. Hỏi ra mới biết vũ khí "thần kỳ" nằm ở chiếc vòng khuếch tán tinh dầu.

Về cơ bản chúng hoạt động như máy khuếch tán tinh dầu bình thường, nhưng điểm khác biệt là được thiết kế như 1 chiếc vòng. Và có thể đeo quanh cổ hoặc đeo ở tay. Chúng rất tiện lợi lại còn có mùi thơm dễ chịu. Thích hợp sử dụng cho những anh chàng không muốn xức nước hoa thơm phức nhưng vẫn muốn cơ thể có mùi thơm nhẹ.

Tôi cá là thiết kế này sẽ được phái nam chuộng hơn, vì phái nữ thường thích xức nước hoa thơm ngào ngạt từ đầu tới chân. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng thế, ví dụ điển hình là tôi! Vốn theo trường phái đơn giản nên tôi rất lười xức nước hoa mỗi khi ra ngoài. Mà nhu cầu thơm tho thì ai chả có, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ thử mua chiếc vòng "thần kỳ" này.

6. Balo nam dùng làm túi đựng đồ cho mẹ và bé

Sau khi làm mẹ, tôi phát hiện ra những món đồ dùng cơ bản cho mẹ và bé cũng đắt đỏ chẳng kém những món được "gắn mác" dành cho phái nữ.

Vậy nên tôi đã tận dụng balo của chồng để làm túi đựng đồ cho mẹ và bé. Sau khi trải nghiệm, thú thật là tôi đánh giá cao thiết kế này. Balo của nam giới tuy có ngoại hình đơn điệu nhưng khoang chứa bên trong lại rất tuyệt vời, vừa rộng vừa được chia ngăn tiện lợi. Trông chúng chẳng khác nào 1 chiếc vali mini với phiên bản làm bằng vải.

Tôi đã tận dụng triệt để mọi tính năng của chiếc balo để đựng đồ đạc, khoang chứa rộng nên chúng có thể lưu trữ kha khá vật dụng. Thậm chí tôi còn tìm được 1 ngăn lưới nhỏ để đựng riêng các loại cáp sạc điện thoại. Công cuộc xếp đồ chưa bao giờ nhanh và nhàn nhã như thế này!

Tuy là đồ nam giới nhưng đưa nữ giới sử dụng cũng tuyệt không kém. Đấy là còn chưa khen chiếc balo này sở hữu giá thành siêu hợp lý. Có vẻ chồng tôi nên mua thêm chiếc nữa vì tôi sẽ sử dụng món đồ này dài dài!

7. Quần lót nam và quần bảo hộ nữ có điểm tương đồng

Có một lần, vì vội quá nên tôi mặc nhầm quần lót của chồng thay vì quần bảo hộ chuyên dụng. Đúng là xấu hổ vô cùng nhưng may mắn là chẳng bị ai phát hiện. Sau khi thay đồ và bình tĩnh lại, tôi mới hiểu lý do vì sao mình mặc nhầm cả ngày trời mà vẫn chẳng thấy có gì kỳ lạ. Hóa ra cả 2 loại quần này đều có chất vải co giãn, màu sắc là những tông trơn cơ bản, mặc lên thì bó sát vào cơ thể. Vô tình chúng đều có cùng 1 công dụng đó là tạo cảm giác kín đáo, tránh những "pha" hớ hênh khi mặc váy ngắn.

Tất nhiên tôi thêm món đồ vào danh sách này chỉ đơn giản là muốn kể lại trải nghiệm khá buồn cười của bản thân, giúp tôi nhận ra 2 món đồ vốn thuộc 2 trường phái khác nhau thực ra lại có tính chất "na ná". Tôi không khuyên mọi người nên thử mặc quần lót nam thay cho quần bảo hộ chuyên dụng đâu nhé!