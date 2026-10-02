Tôi không ngờ, ngay trong đêm tân hôn, bài học đầu tiên mẹ chồng dạy con dâu lại vì đôi giày cao gót trước cửa phòng

Điều khiến tôi buồn hơn là chồng tôi đứng bên cạnh mà không nói gì.

Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ là khoảng thời gian riêng tư nhất của hai vợ chồng. Sau cả ngày cưới mệt nhoài, tôi chỉ mong được thay bộ váy cưới, tẩy trang rồi nghỉ ngơi một chút bên chồng. Nhưng chưa kịp ngồi xuống giường, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng gọi lớn từ ngoài hành lang.

Tôi mở cửa bước ra thì thấy bà đang đứng trước phòng, vẻ mặt rất khó chịu. Dưới chân bà là đôi giày cao gót tôi vừa tháo ra.

Thì ra lúc đi qua cửa phòng, mẹ chồng bị vấp vào đôi giày tôi để sát tường. Bà suýt ngã, may có tay vịn nên không bị thương. Tôi lập tức xin lỗi, giải thích rằng cả ngày đi giày cao gót nên chân đau, vừa vào phòng đã tháo ra rồi định lát nữa sẽ mang cất vào tủ giày.

Nhưng mẹ chồng không nghe. Bà bắt đầu trách tôi ngay trước mặt chồng. Bà nói tôi vừa về làm dâu đã cẩu thả, đồ đạc để bừa bãi, không biết ý tứ. Bà còn nhắc rằng đây là nhà của bà, không phải nhà mẹ đẻ tôi, đã làm dâu thì phải biết giữ gìn từng chút một.

Ảnh minh họa

Tôi đứng im, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Đó chỉ là một đôi giày. Tôi thừa nhận mình để chưa đúng chỗ và việc mẹ chồng bị vấp là lỗi của tôi. Nhưng tôi không nghĩ một chuyện nhỏ như vậy lại trở thành bài học đầu tiên dành cho con dâu ngay trong đêm tân hôn.

Điều khiến tôi buồn hơn là chồng tôi đứng bên cạnh mà không nói gì. Tôi nhìn anh, chờ anh giải thích hoặc ít nhất nói giúp tôi một câu. Nhưng anh chỉ bảo tôi lần sau cẩn thận hơn.

Mẹ chồng thấy vậy càng nói nhiều hơn. Bà kể ngày trước bà làm dâu thế nào, sáng dậy từ mấy giờ, trong nhà phải gọn gàng ra sao. Bà nói tôi mới cưới đã khiến bà phải đi dọn dẹp, sau này chắc còn nhiều chuyện hơn.

Tôi nghe mà nước mắt cứ chực rơi. Đến khi mẹ chồng về phòng, tôi mới đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn đôi giày nằm ngoài hành lang mà thấy lòng nặng trĩu.

Chồng tôi lúc ấy mới lại gần, bảo tôi đừng nghĩ nhiều, mẹ anh nóng tính nhưng không có ý gì. Tôi hỏi anh nếu sau này chuyện gì cũng như vậy thì anh sẽ đứng về phía ai?

Anh bảo ai đúng thì anh đứng về phía người đó.

Tôi bật khóc, vì có chắc rằng anh sẽ phân biệt được ai đúng, ai sai không?

Đêm tân hôn đáng lẽ là ngày tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mà chỉ vài tiếng sau khi trở thành con dâu, tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang bước vào một gia đình mà ngay cả một đôi giày để sai chỗ cũng có thể trở thành lý do để người ta dạy dỗ mình hay không?