Tối hậu thư chưa hết hạn, Mỹ-Israel đã tấn công quy mô lớn lưới điện Iran

Mỹ-Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào lưới điện Iran, ngày 23/2/2026.

Tình hình ở Trung Đông leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện, khi thời hạn 48 giờ do Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định để mở khóa eo biển Hormuz đang dần hết hạn.

Mỹ, với sự hỗ trợ tích cực của Israel, bắt đầu thực hiện các mối đe dọa nhằm phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Theo kênh truyền hình Kan News của Israel, Chính phủ Israel hoàn toàn ủng hộ lập trường cứng rắn của Mỹ, chủ trương tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhất nhằm vào các trung tâm cung cấp năng lượng quan trọng của Cộng hòa Hồi giáo.

Dù tối hậu thư của ông Trump còn vài giờ nữa mới hết hạn, đã xuất hiện những báo cáo đầu tiên về các cuộc tấn công quy mô lớn, khi lực lượng Mỹ và Israel triển khai tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay, để vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất điện lớn nhất của Iran.

Không chỉ các cơ sở quân sự mà cả các nhà máy điện dân sự cũng bị nhắm mục tiêu, đẩy Iran đến bờ vực mất điện hoàn toàn.

Hậu quả của vụ tấn công vào lưới điện đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật trong khu vực: Mất điện đã được báo cáo ở một số tỉnh của Iran và hoạt động công nghiệp đã bị đình chỉ.

Việc phát động chiến dịch là kết quả trực tiếp từ những yêu cầu không khoan nhượng của Tổng thống Trump, người trước đó đã cảnh báo Iran về những hậu quả thảm khốc, nếu lệnh phong tỏa hải quân tiếp tục.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, các cuộc tấn công sẽ leo thang, bắt đầu từ các cơ sở năng lượng lớn nhất và có tầm quan trọng chiến lược nhất, nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp và Chính phủ Iran.

Sự hỗ trợ của Israel càng làm tăng thêm tính cấp bách cho cuộc xung đột, vì Không quân Israel có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các hoạt động vô hiệu hóa các mục tiêu cơ sở hạ tầng phức tạp.

Các chuyên gia lưu ý, cuộc tấn công hiện tại là chưa từng có về quy mô và nhằm mục đích tước đoạt khả năng tiếp tục kháng cự của Iran.