Tôi cũng không ép, nghĩ có thể bà ngại nhận khoản tiền lớn nên định bụng hôm khác sẽ gửi vào tài khoản cho bà.

Tôi lấy chồng được 9 năm, hiện có hai con nhỏ. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng sống một mình ở quê. Vợ chồng tôi làm việc trên thành phố, kinh tế không quá dư dả nhưng mỗi tháng vẫn gửi về cho bà 5 triệu để chi tiêu. Những dịp lễ Tết, chúng tôi cũng mua sắm quần áo, thuốc bổ và đưa bà đi khám sức khỏe.

Năm nay, thấy mẹ chồng ngày càng yếu, tôi bàn với chồng trích khoản tiền tiết kiệm riêng để biếu bà 100 triệu dưỡng già. Tôi nghĩ bà có một khoản dự phòng trong tay sẽ yên tâm hơn, không phải lo lắng mỗi khi đau ốm hay có việc đột xuất.

Hôm mang tiền về, tôi nói rõ đây là tấm lòng của hai vợ chồng, bà cứ giữ lấy để chi tiêu, không cần phải dành dụm hay trả lại cho con cháu. Thế nhưng mẹ chồng nhất quyết không nhận. Bà bảo mình vẫn còn lương hưu, nhà cửa có sẵn, không thiếu thốn đến mức phải cầm tiền của con.

Ảnh minh họa

Tôi cũng không ép, nghĩ có thể bà ngại nhận khoản tiền lớn nên định bụng hôm khác sẽ gửi vào tài khoản cho bà.

Nhưng chỉ một tuần sau, tôi nghe tin mẹ chồng đã mang sổ tiết kiệm 100 triệu của bà đi rút, cộng thêm một khoản tiền dành dụm để đưa cho em chồng mua ô tô. Điều khiến tôi tức nhất là em chồng đã có xe riêng, công việc kinh doanh cũng đang thuận lợi, trong khi vợ chồng tôi vẫn đang trả góp căn hộ và nuôi hai đứa trẻ.

Tôi gọi điện hỏi thì bà thản nhiên nói tiền của bà, bà muốn giúp con trai lúc nào cũng được. Tôi nhắc rằng trước đó bà vừa từ chối khoản tiền dưỡng già của chúng tôi, vậy mà lại đem tiền tích cóp cả đời cho em chồng mua xe. Bà đáp rằng con trai đang cần phương tiện làm ăn, còn bà già rồi, có tiêu cũng chẳng hết bao nhiêu.

Tôi càng nghe càng ấm ức. Suốt nhiều năm, vợ chồng tôi đều đặn lo cho bà, từ tiền sinh hoạt đến những lần viện phí. Tôi không tiếc tiền đã biếu, nhưng cảm giác mẹ chồng từ chối tấm lòng của mình rồi lại dốc hết tài sản cho một người con khác khiến tôi thấy mình và các cháu không được coi trọng.

Chồng tôi lại cho rằng mẹ có quyền quyết định tài sản riêng, chúng tôi không nên can thiệp. Anh còn nói em trai đang làm ăn, giúp nó một chiếc xe cũng chẳng có gì quá đáng.

Tôi hiểu mỗi người mẹ đều có cách thương con riêng, nhưng tôi vẫn không thể không chạnh lòng. Từ đó, tôi đề nghị chồng dừng khoản tiền gửi hàng tháng, thay vào đó chỉ hỗ trợ mẹ khi bà thực sự cần khám chữa bệnh hoặc có việc thiết yếu.

Tôi không biết mình làm vậy có quá tính toán không. Tôi biếu mẹ chồng 100 triệu vì muốn bà có tuổi già an tâm, chứ không phải để đổi lấy sự công bằng giữa các con. Nhưng nếu bà đã có thể dành dụm tiền cho con trai mua ô tô, liệu vợ chồng tôi có cần tiếp tục gánh trách nhiệm chu cấp như trước?