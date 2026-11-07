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Tôi đi chăm cháu ngoại 2 tháng, ngày trở về con rể dúi vào tay cái phong bì, nhìn số tiền tôi vừa thương vừa giận

Vỹ Đình
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Đến ngày tròn hai tháng, cháu đã cứng cáp hơn, con gái cũng khỏe lại. Tôi nói với các con rằng mình muốn về quê vài hôm để lo việc nhà.

Tôi năm nay 56 tuổi, sống ở quê, có hai cô con gái đều đã lập gia đình. Đầu năm nay, con gái lớn sinh em bé đầu lòng, con rể gọi điện nhờ tôi lên thành phố chăm cháu giúp hai tháng vì cả hai vợ chồng đều bận công việc. Nghĩ con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh, tôi thu xếp quần áo rồi lên ở cùng các con.

Hai tháng ấy, tôi gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cháu còn nhỏ, đêm thường xuyên thức giấc, ban ngày lại quấy khóc. Con gái tôi mới sinh, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi chủ yếu lo việc chăm cháu, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Có những hôm cả đêm tôi chỉ ngủ được vài tiếng, sáng ra vẫn phải dậy chuẩn bị đồ ăn cho hai vợ chồng đi làm.

Tôi không thấy phiền. Con mình sinh con, lúc khó khăn thì mẹ giúp đỡ là chuyện bình thường. Tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện tiền nong, bởi mỗi lần con gái hỏi có cần mua gì không, tôi đều bảo cứ để tiền lo cho cháu.

Ảnh minh họa

Con rể tôi vốn là người ít nói, đi làm về thường phụ vợ tắm cho con, thay bỉm rồi mới ăn cơm. Cậu ấy cũng không phải người vô tâm, nhưng vì công việc bận rộn nên nhiều khi tôi thấy con gái vẫn phải xoay xở khá nhiều. Tôi chỉ nghĩ vợ chồng trẻ mới có con đầu lòng, khó tránh khỏi những lúc lúng túng.

Đến ngày tròn hai tháng, cháu đã cứng cáp hơn, con gái cũng khỏe lại. Tôi nói với các con rằng mình muốn về quê vài hôm để lo việc nhà. Hai vợ chồng đều giữ tôi ở lại, nhưng tôi nghĩ mình đã lên giúp được một thời gian, giờ cũng nên trở về.

Trước lúc tôi ra xe, con rể bất ngờ đưa cho tôi một chiếc phong bì. Nó bảo đây là chút tiền biếu mẹ sau hai tháng vất vả chăm sóc hai vợ chồng và cháu nhỏ. Tôi giật mình, vội đẩy lại vì nghĩ con cái đang phải nuôi con nhỏ, còn nhiều khoản phải chi tiêu.

Nhưng con rể nhất quyết không nhận lại. Nó nói đã bàn với vợ từ trước, đây không phải tiền công thuê người chăm trẻ mà là chút lòng thành của các con. Hai tháng qua, nhờ có bà ngoại mà vợ chồng nó yên tâm đi làm, con gái tôi cũng có thời gian hồi phục sức khỏe.

Về đến nhà, tôi mới mở phong bì ra xem. Bên trong có 10 triệu đồng.

Tôi cầm số tiền ấy mà vừa thương vừa giận. Thương vì con rể biết nghĩ, biết trân trọng công sức của mẹ vợ. Nhưng tôi cũng chạnh lòng khi nghĩ đến chuyện mình đã bỏ lại công việc nhà ở quê suốt hai tháng để lên chăm con. Tôi không cần các con trả công, nhưng nếu không có lời cảm ơn hay sự quan tâm như thế này, có lẽ đôi khi người làm mẹ cũng thấy tủi thân.

Tối hôm ấy, con gái gọi điện hỏi tôi đã nhận tiền chưa. Tôi chỉ dặn hai đứa giữ tiền mà nuôi con, sau này cháu lớn còn nhiều khoản phải lo. Nhưng trong lòng, tôi cũng thấy vui vì con gái lấy được một người chồng biết ghi nhận những hy sinh của người khác.

Tôi nghĩ, cha mẹ giúp con cái không bao giờ mong được trả ơn. Tuy nhiên, sự biết điều và trân trọng của con cháu đôi khi lại là điều khiến người lớn tuổi cảm thấy ấm lòng nhất.

Còn 10 triệu này đương nhiên là tôi sẽ tìm dịp thích hợp để trả lại chúng nó rồi.

Tags

con rể

bà ngoại

chăm cháu

gia đinh

phong bì

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