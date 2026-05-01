Tôi đã sai lầm khi cho rằng Google Maps là chỉ đường tốt nhất, ứng dụng bản đồ này dùng hay hơn nhiều

Là người dùng muộn của hệ sinh thái Android, cây bút Ben Khalesi từ Android Police chỉ quen dùng các ứng dụng vốn đã được cài đặt sẵn. Chính điều này đã ngăn cản anh tìm kiếm những lựa chọn khác tốt hơn.

Để rồi anh nhận ra mình đã sai lầm khi luôn cho rằng Google Maps là ứng dụng bản đồ tốt nhất. Ben chỉ nhận ra điều này cho đến khi dùng thử Waze – ứng dụng mà Google đã thâu tóm vào năm 2013.

Dưới đây là lý do tại sao Waze thực sự tốt hơn Google Maps, theo quan điểm của anh.

Waze tối giản và tập trung, không "ôm đồm" như Google Maps

Tôi không cần sử dụng ứng dụng bản đồ hàng ngày. Ngay cả những người bạn thường xuyên đi làm xa của tôi – những người mở ứng dụng bản đồ mỗi ngày – thực tế cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc điều hướng.

Dù không phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác hàng ngày, nhưng tôi hầu như không bao giờ dùng ứng dụng Maps cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc chỉ đường.

Xét về số lượng tính năng, Google Maps đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ứng dụng này đã dần biến thành một thứ gì đó vượt xa cả một công cụ dẫn đường, nhưng đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của nó.

Khi mở Google Maps, tôi thường không cần đến hầu hết những gì nó cung cấp. Waze thì khác.

Waze mở ra trực tiếp giao diện bản đồ, hỏi rõ tôi muốn đi đâu và cho phép tôi chọn phương thức vận chuyển. Cách tiếp cận này trực diện hơn, mang lại cảm giác đây là ứng dụng dành cho những người ưu tiên việc dẫn đường lên trên hết.

Đối với một người chưa từng sử dụng ứng dụng bản đồ, việc di chuyển từ điểm này đến điểm kia bằng Waze cực kỳ dễ dàng nhờ sự đơn giản và phong cách làm việc "không rườm rà".

Để so sánh, Google Maps yêu cầu người dùng phải nhấn vào nút chuyển hướng để bắt đầu dẫn đường. Với một người không thường xuyên sử dụng, bạn có thể sẽ không nhận ra nút đó ngay lập tức. Giao diện của Google Maps không đưa ra tín hiệu đủ mạnh để người dùng biết phải chạm vào đâu để bắt đầu hành trình.

Đã có nhiều lần tôi cảm thấy lúng túng trong vài giây sau khi mở Google Maps, đặc biệt là trong những ngày đầu làm quen với ứng dụng này. Việc thiếu một giao diện trực quan hơn cho mục đích dẫn đường nghe có vẻ là một lỗi nhỏ để chỉ trích Google Maps, nhưng nó thực sự tạo ra sự khác biệt, nhất là với những người ít dùng bản đồ như tôi.

Ưu tiên dẫn đường và trao quyền kiểm soát cho người dùng

Tôi thích cách Waze không tự động mặc định rằng "nhanh nhất luôn là tốt nhất".

Từ việc hạn chế các khúc cua cho đến việc tránh những khu vực nhất định, có rất nhiều lý do đằng sau quyết định chọn một lộ trình khác của bạn, dù nó có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để đến đích.

Sau khi tôi nhập điểm đến, Waze sẽ làm nổi bật lộ trình tối ưu nhất (lộ trình mất ít thời gian nhất) theo mặc định. Tuy nhiên, nó cũng hiển thị thêm nhiều con đường khác để tới đích với thời gian dự kiến đến nơi được ghi chú cực kỳ rõ ràng. Đây mới thực sự là triết lý "ưu tiên dẫn đường" và trao nhiều quyền kiểm soát hơn cho người dùng.

Waze cũng giúp bạn tập trung hơn vào việc lái xe bằng cách loại bỏ các tác nhân gây xao nhãn. Ví dụ, bạn không cần phải thoát Waze để mở ứng dụng phát nhạc trực tuyến. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng âm nhạc ở góc trên bên phải ứng dụng, Waze sẽ hiển thị các tùy chọn để chọn giữa Spotify hoặc YouTube Music.

Ứng dụng nhạc sẽ mở ngay bên trong giao diện Waze, hiển thị các danh sách phát đã lưu và các bài hát bạn vừa nghe gần đây. Bạn cũng có được các trình điều khiển cơ bản như phát, tạm dừng và chuyển bài.

Liệu Waze có thiếu hụt các tính năng dẫn đường cốt lõi?

Nếu bạn có kết nối Internet, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tính năng quan trọng nào cần thiết cho việc dẫn đường. Tuy nhiên, Waze sẽ không giúp ích được gì nhiều nếu thiết bị của bạn gặp sự cố về mạng. Tôi thường tránh dùng Waze khi biết rằng mình sẽ phải đi qua những vùng có kết nối mạng không ổn định.

Tôi ước gì Waze hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến hoàn toàn giống như Google Maps.

Bên cạnh đó, Waze là một ứng dụng dựa trên cộng đồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được dữ liệu thời gian thực từ những người dùng khác về tình trạng giao thông, báo cáo tai nạn và cảnh báo tình trạng đường sá. Google Maps cũng có các công cụ báo cáo, nhưng chúng không hiệu quả bằng Waze. Một lần nữa, bạn sẽ cần kết nối Internet để tất cả những tính năng này hoạt động.

Waze đã chính thức thay thế Google Maps làm ứng dụng mặc định của tôi

Dù mới làm quen với Waze, tôi đã cảm thấy mình hoàn thành mọi việc với ít bước hơn so với khi dùng Google Maps.

Sau một thời gian sử dụng Waze như ứng dụng chính hàng ngày, tôi nhận thấy mình không hề nhớ nhung bất kỳ tính năng nào từ Google Maps. Điều này thuyết phục tôi rằng mình không thực sự cần đến Google Maps.

Thay vào đó, tôi cần một thứ gì đó trực diện hơn. Waze đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của tôi, và tôi tin chắc rằng mình không cô đơn trong suy nghĩ này.

Waze không làm điều gì quá màu mè, và đó chính là điểm tôi yêu thích. Nó thực hiện chức năng dẫn đường tốt hơn hẳn so với Google Maps. Tôi sẽ tiếp tục trung thành với Waze cho đến ngày Google Maps thay đổi cách thức vận hành như hiện tại.