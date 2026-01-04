Tôi không gặp biến cố tài chính lớn. Không đầu tư thua lỗ, không kinh doanh thất bại. Nhưng sau 10 năm đi làm chăm chỉ, số tiền tích lũy vẫn không nhiều như tôi kỳ vọng.

Khi thử ghi lại các quyết định chi tiêu trong nhiều năm, tôi nhận ra mình đã lặp lại 5 sai lầm giống nhau – âm thầm nhưng rất tốn kém.

Sai lầm 1: Nghĩ rằng thu nhập tăng thì tài chính tự ổn

Trong nhiều năm, mỗi lần thu nhập tăng, tôi đều cảm thấy yên tâm hơn về tương lai.

Nhưng thực tế là khi thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng theo.

- đổi điện thoại sớm hơn dự định

- ăn ngoài thường xuyên hơn

- chi nhiều hơn cho các tiện nghi trong nhà

Mức sống tăng lên rất tự nhiên, đến mức tôi không nhận ra mình đang tiêu nhiều hơn bao nhiêu so với vài năm trước.

Sau 10 năm, thu nhập của tôi cao hơn, nhưng khả năng tích lũy không thay đổi nhiều.

Tôi hiểu ra rằng: tăng thu nhập không đồng nghĩa với tăng tài sản nếu không kiểm soát được mức sống.

Sai lầm 2: Không theo dõi dòng tiền thực tế

Tôi từng tin rằng mình chi tiêu khá hợp lý. Nhưng khi thử ghi lại toàn bộ chi phí trong 2 tháng liên tiếp, tôi khá bất ngờ.

Những khoản chi nhỏ như:

- cà phê, đồ uống mang đi

- mua sắm online giá thấp

- các dịch vụ đăng ký hàng tháng ăn ngoài vì tiện

cộng lại thành vài triệu đồng mỗi tháng mà trước đó tôi không để ý.

Một năm trôi qua, số tiền cho những khoản "không quá cần thiết" có thể lên tới 40–60 triệu đồng. Không phải tất cả các khoản chi này đều sai, nhưng khi không theo dõi, chúng dễ vượt khỏi mức hợp lý.

Sai lầm 3: Chỉ tiết kiệm khi còn tiền dư

Trong nhiều năm, tôi giữ suy nghĩ khá phổ biến: tiêu xong, còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.

Nhưng thực tế, hầu như tháng nào cũng có lý do để chi thêm một chút:

sinh nhật, đám cưới mua đồ thay thế trong nhà chi phí cho con các khoản phát sinh khác

Kết quả là số tiền tiết kiệm mỗi tháng không ổn định, thậm chí có tháng không để dành được gì.

Sau tuổi 45, tôi thay đổi cách làm: trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, sau đó mới chi tiêu phần còn lại.

Cách đơn giản này giúp việc tích lũy ổn định hơn rất nhiều.

Sai lầm 4: Trì hoãn việc chuẩn bị cho giai đoạn sau 50 tuổi

Ở tuổi 35–40, nhiều người nghĩ chuyện nghỉ hưu vẫn còn rất xa.

Tôi cũng vậy.

Tôi tập trung vào công việc và chi tiêu hiện tại, mà chưa thực sự nghĩ đến việc xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.

Chỉ đến khi bước sang tuổi 45, tôi mới nhận ra thời gian không còn nhiều như mình từng nghĩ. Nếu bắt đầu sớm hơn vài năm, áp lực tích lũy mỗi tháng có thể nhẹ hơn rất nhiều. Điều quan trọng không phải là bắt đầu với số tiền lớn, mà là duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Sai lầm 5: Nghĩ rằng "sau này sẽ tính"

Có nhiều quyết định tài chính tôi từng trì hoãn:

- lập quỹ dự phòng đủ lớn

- rà soát lại các khoản chi định kỳ

- lên kế hoạch tích lũy dài hạn

Lý do thường rất quen thuộc: chưa cần gấp, để sau cũng được.

Nhưng 10 năm trôi qua rất nhanh.

Đến khi nhìn lại, tôi mới thấy những việc mình nghĩ là nhỏ lại có tác động rất lớn đến cảm giác an toàn tài chính hiện tại.

45 tuổi không phải là quá muộn để điều chỉnh

Nhìn lại, tôi không quá tiếc nuối, nhưng chắc chắn nếu hiểu sớm hơn, tôi đã có thể chuẩn bị tốt hơn.

Sau khi thay đổi 5 thói quen trên, tài chính của tôi không thay đổi ngay lập tức, nhưng cảm giác chủ động rõ ràng hơn.

Tôi biết mình đang đi đúng hướng, thay vì chỉ hy vọng mọi thứ sẽ ổn theo thời gian.

Với nhiều người, tuổi 45 không phải là điểm kết thúc, mà là thời điểm phù hợp để điều chỉnh cách quản lý tiền cho giai đoạn 10–20 năm tiếp theo.

Đôi khi, chỉ cần dừng lại, nhìn lại và sửa một vài thói quen quan trọng, bạn đã có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho tương lai của mình.