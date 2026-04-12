Năm nay tôi tròn 70 tuổi, họ Thẩm. Hàng xóm láng giềng đều gọi tôi là "ông Thẩm". Tôi đã sống ở khu chung cư cũ này gần 50 năm, chứng kiến từng lớp người già đến rồi đi, cũng thấy không ít bạn già sống an ổn đến hơn 90 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái.

Đến tuổi như tôi, mọi người không còn bận tâm đến những bài thuốc trường thọ hay thực phẩm bổ dưỡng nữa. Ngày nào tôi cũng giao lưu với những cụ cao tuổi này, rảnh rỗi lại tụ tập trò chuyện, đi dạo, dần dần cũng ngộ ra một điều: Những người có thể sống qua 90 tuổi, chưa bao giờ là nhờ ăn uống cao sang hay bồi bổ đầy đủ, mà là vì trong con người họ ẩn chứa 7 đặc điểm.

Những đặc điểm này thể hiện trong từng lời nói, hành động, trong mỗi bữa ăn, chén trà thường ngày - rất bình dị, rất thực tế, nhưng lại hiệu quả hơn bất cứ thứ gì.

Hôm nay tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe, tất cả đều là những gì tôi tận mắt thấy, tận tai nghe - hoàn toàn là sự thật, không thêm thắt. Mọi người cũng thử đối chiếu xem mình có được mấy điều nhé.

Đặc điểm thứ nhất: Không bao giờ hơn thua với người khác, chuyện gì cũng nghĩ thoáng ra

Trong khu tôi có bà Đường, năm nay 93 tuổi, vẫn nhanh nhẹn, ngày nào cũng tự xuống nhà đi dạo, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười. Cuộc đời bà không hề suôn sẻ: còn trẻ đã góa chồng, một mình nuôi ba con khôn lớn, chịu không ít khổ cực, nhưng chưa bao giờ thấy bà than phiền. Con cái sau này có mâu thuẫn, bà không can dự, chỉ nói "con cháu tự có phúc của con cháu", càng ít can thiệp càng bớt phiền lòng; có va chạm nhỏ với hàng xóm, như chuyện ai đó lấn chút hành lang, bà cũng không tranh giành, xua tay là cho qua.

Bà thường nói với tôi: "Cả đời người, hơn thua là tự làm khổ mình. Nóng giận hại thân, chuyện gì nghĩ thoáng ra còn hơn uống thuốc" . Ngược lại, có những người già chuyện nhỏ cũng chấp nhặt, giận con cái, cãi hàng xóm, thậm chí tự dằn vặt mình, ngày nào cũng cau có, lâu dần sức khỏe suy sụp. Người sống qua 90 đều hiểu: lòng rộng một chút, bệnh lùi một bước; không hơn thua mới là gốc của dưỡng sinh.

Đặc điểm thứ hai: Ăn uống không qua loa nhưng cũng không tham nhiều

Tôi thấy nhiều người già hoặc ăn uống sơ sài cho xong, bữa nào cũng cháo trắng dưa muối; hoặc nghĩ phải bồi bổ thì ăn thịt cá thả ga, ăn quá mức. Nhưng người sống thọ thực sự đều biết chừng mực.

Ông Mục trong khu, 91 tuổi, trước là công nhân bình thường, cả đời chẳng dùng gì quý hiếm, ăn uống chỉ cần hợp miệng, vừa đủ. Mỗi bữa ăn khoảng 70% no, cân bằng thịt - rau, bữa nào cũng có rau, thịt chỉ ăn một chút, không tham ăn. Đồ lạnh, cay, nhiều dầu mỡ ông rất hạn chế, không phải kiêng khem cực đoan mà vì biết dạ dày không chịu nổi.

Ông nói: "Ăn là để sống, không phải để thỏa mãn. Đói thì ăn, no thì dừng, dạ dày thoải mái thì ít bệnh." Người sống lâu không ai ăn uống vô độ, cũng không ai ăn qua loa. Ăn uống điều độ, bền bỉ như nước chảy, cơ thể mới chống chọi được với thời gian.

Đặc điểm thứ ba: Ngày nào cũng vận động, không nằm lì một chỗ

Nhiều người nghĩ già rồi thì nên nghỉ ngơi, nhưng tôi nhận ra những người hơn 90 tuổi không ai lười vận động.

Bà Đường mỗi sáng 6 giờ dậy, đi bộ chậm nửa tiếng, về nhà giãn cơ, ban ngày thì lau dọn nhẹ, không bao giờ ngồi xem TV cả ngày. Ông Mục thì ngày nào cũng ra công viên tập thái cực quyền, viết thư pháp dưới đất, đứng cả nửa tiếng, chân tay còn linh hoạt hơn tôi.

Họ không coi đó là "tập luyện", chỉ là không để bản thân lười biếng. Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp khí huyết lưu thông, cơ thể dẻo dai. Ngược lại, người già ít ra ngoài, lười vận động thường dễ cứng khớp, sức đề kháng kém, khó mà sống thọ.

Đặc điểm thứ tư: Có sở thích riêng, cuộc sống không trống rỗng

Người sống thọ không bao giờ sống qua ngày cho xong, họ luôn có niềm vui nhỏ.

Bà Đường thích trồng hoa, ban công đầy hoa hồng, lan chi; mỗi ngày tưới cây, cắt tỉa, vui không biết mệt. Ông Mục thích nuôi chim, ngày nào cũng xách lồng ra công viên, nghe chim hót, trò chuyện với bạn già.

Bà Phùng bên cạnh, 92 tuổi, thích đan len, đan mũ khăn cho trẻ con trong xóm.

Người già sợ nhất là tâm hồn trống rỗng. Có sở thích, có việc để làm, sẽ không suy nghĩ tiêu cực, không cô đơn. Tinh thần tốt thì cơ thể cũng khỏe. Ngược lại, người suốt ngày buồn bã, than thở thì sức khỏe cũng nhanh suy.

Đặc điểm thứ năm: Không lo chuyện không cần thiết, ít can thiệp vào con cháu

Đây là điểm chung rõ nhất ở người sống lâu.

Nhiều người già cả đời lo cho con cái, đến khi già vẫn muốn kiểm soát mọi chuyện, từ công việc, hôn nhân đến việc nuôi dạy cháu, khiến bản thân mệt mỏi lại còn dễ mâu thuẫn.

Nhưng bà Đường và ông Mục thì khác. Con cái trưởng thành rồi, họ sống cuộc sống riêng. Khi con cần giúp mới hỗ trợ, không thì không can thiệp.

Họ nói: "Con cái lớn rồi, có cuộc sống riêng. Mình già rồi, quản tốt bản thân là đủ".

Tuổi già năng lượng có hạn, lo quá nhiều chỉ hại sức khỏe. Biết buông bỏ, sống cho mình mới là bí quyết sống lâu.

Đặc điểm thứ sáu: Sinh hoạt điều độ, không thức khuya, không ngủ nướng

Nhiều người trẻ thức khuya, thậm chí người già cũng vậy. Nhưng những cụ hơn 90 tuổi mà tôi biết đều rất kỷ luật.

Bà Đường tối 8h30 ngủ, sáng 6h dậy, hàng chục năm không đổi. Ông Mục cũng vậy, đúng giờ ngủ - đúng giờ dậy, đồng hồ sinh học rất ổn định.

Họ nói: "Trời tối thì ngủ, trời sáng thì dậy, thuận theo tự nhiên".

Giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất. Sinh hoạt đều đặn giúp cơ thể vận hành ổn định, miễn dịch tốt hơn, bệnh tật ít đi, tuổi thọ cũng tăng lên.

Đặc điểm thứ bảy: Lương thiện, bao dung, không thù dai

Người sống thọ không ai hẹp hòi hay thù vặt.

Bà Đường luôn giúp đỡ hàng xóm, ai khó khăn là giúp, trẻ con chưa ăn cơm thì gọi vào nhà ăn, người già bất tiện thì giúp mua đồ. Người từng mâu thuẫn với bà, bà cũng nhanh quên, gặp vẫn cười nói bình thường.

Ông Mục cũng hiền hòa, chưa từng cãi vã với ai, ai cũng quý.

Người xưa nói "ở hiền gặp lành" không phải không có lý. Người lương thiện thì tâm không chứa oán giận, sống nhẹ lòng, tinh thần thoải mái, tự nhiên sống lâu. Ngược lại, người hay để bụng, sống trong bực dọc thì sức khỏe cũng bị kéo xuống.

Thực ra, sống đến hơn 90 tuổi không phải nhờ phương pháp thần kỳ nào, mà là làm tốt những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, giữ tâm thái bình hòa.

Bảy đặc điểm này không hề khó, chỉ là những thói quen và suy nghĩ rất đời thường. Tuổi già không cần giàu sang, chỉ cần bình an, khỏe mạnh. Có được những điều này, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, cơ thể vững vàng, và tuổi thọ cũng tự nhiên mà đến.

Bạn thử nhìn lại xem mình có được mấy điều? Nếu có nhiều, thì cứ yên tâm—những năm tháng sau này chắc chắn sẽ ngày càng dễ chịu hơn.