Tôi bỏ 4 triệu mua áo dài mặc trong ngày cưới em chồng, cuối ngày lại bị mẹ chồng mắng là vô trách nhiệm

Thanh Uyên |

Nếu ngay từ đầu có ai nói rõ cho tôi biết tôi cần phải làm gì, thì có lẽ tôi đã làm tốt vai trò của người con dâu rồi.

Từ ngày về làm dâu, tôi vẫn cố gắng giữ mọi thứ ở mức vừa phải, không để ai phải phàn nàn. Nhưng có những chuyện, dù mình nghĩ đã làm tốt, cuối cùng vẫn không làm người khác hài lòng.

Đám cưới em gái chồng diễn ra cách đây 1 tuần. Trước đó cả tháng, nhà chồng đã rộn ràng chuẩn bị. Tôi cũng góp sức, từ việc dọn dẹp, đi đặt đồ, đến phụ bàn bạc mấy chuyện linh tinh. Không phải tôi đứng ngoài, nhưng cũng không phải kiểu người xông xáo quán xuyến tất cả.

Gần đến ngày cưới, tôi bỏ tiền mua 2 chiếc áo dài, hết gần 4 triệu. Tôi chọn kỹ lắm, một chiếc màu đỏ đậm để mặc hôm rước dâu, một chiếc màu pastel nhẹ nhàng để mặc lúc đón khách. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ngày vui của em chồng, mình là chị dâu, ăn mặc tươm tất một chút cũng là tôn trọng gia đình và khách khứa.

Hôm cưới, từ sáng sớm tôi đã dậy trang điểm, thay áo dài rồi ra đứng đón khách cùng mọi người. Ai đến tôi cũng cười, chào hỏi, trò chuyện đôi ba câu. Có người còn khen tôi mặc đẹp, nhìn sang trọng. Tôi cũng thấy vui, nghĩ rằng mình đang làm đúng vai trò của một người chị dâu.

Lúc khách về gần hết, tôi đang dọn lại mấy cái túi xách thì mẹ chồng gọi tôi vào trong. Giọng bà không to, nhưng đủ để tôi biết là có chuyện.

Mẹ hỏi tôi cả buổi hôm nay đã làm được những gì? Tôi hơi khựng lại, không biết trả lời sao cho đúng. Tôi nói là tôi đứng đón khách ở ngoài cổng cưới.

Mẹ thở dài, rồi bắt đầu trách. Bà nói tôi là con cái trong nhà, lại là chị dâu, mà cứ ăn diện, đi qua đi lại như khách. Bà bảo tôi phải biết nhìn bàn nào thiếu đồ ăn thì thêm vào, khách nào chưa có chỗ ngồi thì phải sắp xếp, bàn nào ăn xong thì phải gọi người bưng bê, lau dọn qua, xử lý đồ ăn thừa, chứ không phải chỉ đứng đó cười nói. Tôi đứng im, nghe mà thấy mặt mình nóng lên. Thật ra, tôi không phải không muốn làm. Nhưng từ trước đến giờ, mỗi khi tôi định xắn tay vào mấy việc bếp núc đông người như vậy, lại có người khác nhanh tay hơn, hoặc bảo tôi thôi để đó. Tôi cũng không biết phải chen vào chỗ nào cho hợp lý. Với lại, tôi nghĩ mỗi người một việc, tôi lo phần đón tiếp cũng là góp sức rồi.

Tôi không thấy mình sai, nhưng cũng không dám khẳng định là mình đúng. Có lẽ cách tôi hiểu về vai trò của mình và cách mẹ chồng mong đợi là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Nếu ngay từ đầu có ai nói rõ cho tôi biết tôi cần phải làm gì, phải đứng ở đâu, thì có lẽ tôi đã làm tốt vai trò của người con dâu rồi chứ không đến mức giờ bị chỉ trích "như làm khách" thế này.

