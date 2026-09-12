Tôi bay 12 tiếng, đi hơn 25.000 bước chân ở Automechanika Frankfurt 2026 để xem drift, monster truck và siêu xe triệu đô

Nếu ai hỏi cảm giác đi hết một vòng Automechanika Frankfurt 2026 là như thế nào, câu trả lời ngắn nhất của tôi là mỏi chân, nhưng đáng.

Đồng hồ đo bước chân trên điện thoại báo hơn 25.000 bước chỉ sau một buổi tham quan, và đó còn là chưa đi hết các gian hàng hay khu triển lãm trải rộng trên diện tích khoảng 300.000 m2, với sự tham gia của khoảng 5.000 thương hiệu tới từ khắp thế giới.

Không chỉ máy móc công nghiệp, còn là nơi trình diễn xe

Điều khiến tôi bất ngờ nhất khi bước vào khu vực ngoài trời của Automechanika năm nay là một đường đua được gọi là pit lane (tạm dịch là đường pit) được dựng ngay trong khuôn viên. Đây là lần đầu tiên khu vực này xuất hiện trong triển lãm.

Lấy cảm hứng từ khu vực đường pit của các giải đua xe như F1, DTM, LeMans 24h,.. Các đơn vị tham gia dùng khu vực này để trưng bày xe, có thể kể đến Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT3, BMW 3.0 CSL, hay bộ đôi BMW 3-Series được độ thành xe drift.

Còn được trải nghiệm thực tế

Cạnh khu pit lane là Experience Park - nơi tôi dành khá nhiều thời gian chỉ để đứng xem người khác trải nghiệm trước khi tự mình thử. Điểm nhấn ở đây là cơ hội được ngồi lên Mercedes-Benz Unimog, là chiếc xe việt dã huyền thoại của Mercedes-Benz, để cảm nhận khả năng leo địa hình nổi tiếng của xe. Bên cạnh đó là màn trình diễn xe lật nhào (rollover car), tái hiện những tình huống va chạm để cho thấy mức độ chịu lực và an toàn của xe khi gặp sự cố lật.

Nếu vẫn chưa đủ mãn nhãn, khu vực này còn có sự xuất hiện của những chiếc monster truck cỡ đại, với bánh xe to gấp nhiều lần người trưởng thành.

Có cả trình diễn drift

Một trong những khoảnh khắc khiến khu vực ngoài trời náo nhiệt nhất chính là các buổi trình diễn drift. Tiếng động cơ độ của hai chiếc BMW 3-Series gầm rú, khói lốp bốc lên nghi ngút, xe trượt ngang qua các góc cua trước hàng rào khán giả đứng vây quanh, cảm giác hoàn toàn khác so với không khí trưng bày tĩnh lặng trong các hội trường triển lãm.

Cơ hội ngắm dàn siêu xe hàng hiếm

Với những ai yêu xe hiệu năng cao, đây có lẽ là lý do đủ để lên máy bay sang Frankfurt. Trong khuôn viên triển lãm năm nay, tôi có cơ hội được ngắm trực tiếp một số cái tên đình đám như Mercedes-AMG Project One, McLaren Elva, Ferrari F40, Lamborghini Temerario, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG GT Black Series,...

Nhưng phần "lõi" vẫn là thế giới linh kiện, phụ tùng, máy móc công nghiệp

Dù các hoạt động ngoài trời rất thu hút, bản chất Automechanika vẫn là một triển lãm chuyên về phụ tùng và hậu mãi ô tô, và đây mới là nơi chiếm phần lớn diện tích 300.000 m2 kể trên. Đi qua từng hội trường, tôi có cảm giác gần như bất kỳ thứ gì liên quan tới việc sửa xe, bảo dưỡng xe hay vận hành một gara đều có mặt ở đây từ linh kiện, phụ tùng thay thế, cho tới những thiết bị hỗ trợ ít người để ý như bàn nâng hạ, thang đỗ xe xếp tầng, dụng cụ sửa chữa chuyên dụng... Cứ nghĩ tới thứ gì liên quan tới ô tô, xác suất tìm được một gian hàng bán đúng thứ đó ở Automechanika Frankfurt là rất cao.

Có một điều thú vị đó là Frankfurt không phải là kỳ Automechanika có diện tích lớn nhất. Danh hiệu đó thuộc về phiên bản tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc), với diện tích trưng bày lên tới khoảng 390.000 m², rộng hơn cả Frankfurt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ban tổ chức, Automechanika Frankfurt vẫn là kỳ triển lãm có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống Automechanika trên thế giới. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đây chính là phiên bản gốc, nơi thương hiệu Automechanika ra đời và phát triển trước khi nhân rộng ra các thành phố khác.

Một số hình ảnh về Triển lãm Automechanika Frankfurt 2026: