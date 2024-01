Tội ác che giấu suốt 5 năm trong căn hầm của 1 gia đình: Khi tình yêu độc hại của cha mẹ "kết liễu" đời con

Năm 2015, một tin tức gây chấn động Trung Quốc. Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc đã giải cứu một nữ sinh bị cha mẹ nhốt trong hầm suốt 5 năm vì yêu sớm và có thai. Khi dược giải cứu, nữ sinh này hoàn toàn khoả thân, chỉ nặng hơn 27kg. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình: Tại sao lại có những bậc cha mẹ đối xử với con tàn nhẫn đến vậy?

Cô gái trẻ ngây thơ nếm trái cấm

Nữ sinh trong vụ việc tên Tiểu Thất, là con một trong gia đình. Cô gái trẻ được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng và giáo dục rất nghiêm khắc. Khi các bạn cùng trang lứa đang chơi đùa thì Tiểu Thất phải "chạy xô" giữa các lớp ngoại khoá, năng khiếu; từ cấp 1 đến cấp 2 đều như vậy. Dù không có tuổi thơ hạnh phúc nhưng việc học tập chăm chỉ bù lại khiến Tiểu Thất luôn đạt được thành tích xuất sắc trên lớp.

Trung học cơ sở là độ tuổi mà học sinh bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lý, có những yêu thương, rung động đầu đời. Vì có vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm thành tích học tập tốt nên Tiểu Thất ở trường được bầu chọn làm hoa khôi, đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Không ít nam sinh muốn theo đuổi, tán tỉnh Tiểu Thất.

Trong lòng nữ sinh này cũng sớm thầm thương trộm nhớ một cậu bạn học chung trường. Vì không có những kiến thức giáo dục giới tính nên một lần, Tiểu Thất và bạn trai đã đi quá giới hạn mà không hề có biện pháp bảo vệ nào, dẫn đến việc nữ sinh này có thai. Giai đoạn đó, Tiểu Thất đang ở thời điểm cuối cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3. Do việc học bận rộn nên cha mẹ và bạn bè không để ý việc bụng Tiểu Thất đang dần to lên. Cho đến khi bụng to quá, không che giấu được nữa, Tiểu Thất mới thú tội với cha mẹ.

Cha mẹ Tiểu Thất khi biết chuyện đã rất sốc, họ không thể chấp nhận sự thật cô con gái luôn ngoan ngoãn, học giỏi của mình lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Họ đánh mắng con nhưng cũng không thể phớt lờ con. Dù tức giận đến mấy, họ cũng phải giải quyết chuyện Tiểu Thất mang bầu.

Tiểu Thất còn quá nhỏ, tất nhiên không thể kết hôn, mà bố mẹ cũng không muốn cho em kết hôn. Sau khi bàn bạc, bố mẹ đưa Tiểu Thất đi phá thai, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai.

Nơi bố mẹ nhốt Tiểu Thất

Tụt dốc sau biến cố và bí mật kinh hoàng trong căn hầm

Sau sự việc này, tính tình của Tiểu Thất đã thay đổi rất nhiều, không còn ngoan ngoãn, dễ thương. Từ một nữ sinh xuất sắc, điểm số của Tiểu Thất tụt dốc, trở thành học sinh xếp cuối lớp. Tâm trạng nữ sinh này cũng ngày càng bất ổn, thường xuyên khóc lóc, gây ồn ào khiến bố mẹ đau lòng.

Sau đó, Tiểu Thất nghỉ học và các bạn cùng lớp không bao giờ gặp lại em nữa. Mãi đến khi một người bạn có quan hệ tốt trên lớp đến nhà thăm Tiểu Thất thì mới phát hiện ra, nữ sinh này đang bị bố mẹ nhốt trong hầm tối.

Khi người bạn cùng lớp hỏi lý do, bố mẹ Tiểu Thất trả lời rằng, con gái họ đang có vấn đề về tâm thần, không thể kiểm soát được bản thân. Sợ Tiểu Thất làm tổn thương người khác nên bố mẹ phải nhốt em lại.

Bạn học của Tiểu Thất suy cho cùng vẫn là trẻ con nên không thể giải cứu Tiểu Thất được. Vì thương bạn nên em này chỉ có thể mang một ít thức ăn đến cho Tiểu Thất mỗi ngày và ném vào trong hầm. Lúc này, Tiểu Thất nói chuyện vẫn còn rất tỉnh táo, hoàn toàn không hề mê sảng như lời bố mẹ em nói.

Tiểu Thất khi được cơ quan chức năng phát hiện: Trần truồng, xung quanh toàn rác rưởi và chỉ nặng hơn 27 kg

Cơ quan chức năng đưa Tiểu Thất ra ngoài

Trương Sinh là hàng xóm của Tiểu Thất, khi còn nhỏ cả hai thường chơi với nhau. Sau này, Trương Sinh đi học xa nhà, chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Một lần, Trương Sinh tình cờ nghe được câu chuyện của Tiểu Thất. Cậu muốn giúp đỡ người bạn hàng xóm nên chạy sang thuyết phục bố mẹ Tiểu Thất nhưng không được. Bố mẹ Tiểu Thất cho rằng, đây là việc riêng của gia đình họ.

Trong lúc tuyệt vọng, Trương Sinh đã đăng tất cả sự việc lên mạng xã hội và nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý. Sự việc sau đó đến tai cơ quan chức năng và Tiểu Thất cuối cùng cũng được giải cứu, được đưa ra khỏi hầm và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Sau 5 năm bị giày vò, Tiểu Thất thực sự đã bị bất ổn tinh thần, tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần. Không ai biết cô gái trẻ đã trải qua 5 năm như thế nào, tổn thương trong 5 năm này đối với em là không thể bù đắp được.

Dư luận Trung Quốc đã chỉ trích dữ dội hành động của bố mẹ Tiểu Thất. Nhiều người lên án tình yêu thương độc hại của bố mẹ nữ sinh này. Khi Tiểu Thất còn nhỏ, họ tước đoạt tuổi thơ của con khi xếp lịch cho con hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác. Khi con gái tới tuổi dậy thì, họ cũng lơ là việc giao tiếp, tâm sự và giáo dục giới tính cho con, dẫn đến việc con thiếu hiểu biết mà quan hệ sớm và quan hệ không an toàn.

Dù Tiểu Thất đã được cứu ra ngoài, sức khoẻ có thể được chữa lành nhưng tâm hồn cô gái trẻ này thì đã bị tổn thương đến suốt cuộc đời...