Tối 7/10: Căng thẳng tại trụ sở công ty Shark Bình

Clip: Như Hoàn

Tối 7/10, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã có mặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nơi đặt trụ sở công ty liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết tới với tên gọi Shark Bình) - để tiến hành thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.



Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, dưới sự giám sát của lực lượng công an, nhiều người đã di chuyển hàng chục thùng carton từ các tầng của tòa nhà xuống khu vực sảnh. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, những thùng này được chất lên xe tải và đưa rời khỏi hiện trường, hướng về trụ sở cơ quan công an.

Ảnh: Như Hoàn

Những thùng carton liên tục được chuyển ra ngoài

Lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực

Những xe chở thùng hàng sẵn sàng di chuyển

Từng thùng tài liệu được di chuyển ra ngoài

Trong quá trình kiểm tra, nhiều nhân viên của công ty cũng có mặt phối hợp làm việc với lực lượng chức năng.

Trước đó, tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh, làm rõ.