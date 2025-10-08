HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam Trần Văn Tiếng

Duy Anh |

Trần Văn Tiếng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Ngày 4/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa qua đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tiếng, sinh năm 1978 (trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Bắt tạm giam Trần Văn Tiếng- Ảnh 1.

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tiếng (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra, xác định ông T. là chủ hai tàu cá KG-90139-TS (tàu cái, do ông T. làm thuyền trưởng) và KG-92645-TS (tàu đực, do ông A. làm thuyền trưởng). 

Ngày 15/2/2024, hai tàu xuất phát từ Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An) đi khai thác tại vùng biển Thổ Chu. 

Đến ngày 12/4/2024, ông T. bị bệnh giao Trần Văn Tiếng điều hành. 

Do sản lượng thấp, Tiếng đưa hai tàu sang vùng biển Thái Lan đánh bắt và bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ.

Ngày 25/6, Tòa án tỉnh Prachuap Khiri Khan (Thái Lan) xử phạt Tiếng và A. với số tiền 250.000 bath về hành vi đánh bắt cá thương mại trái phép, 12 ngư phủ bị phạt 150.000 bath về hành vi không có giấy lao động dành cho lao động nước ngoài và không miễn trừ pháp luật theo quy định. 

Ngày 27/6, Tiếng và A. được trao trả; riêng các ngư phủ về nước ngày 10/4 và 12/7.

Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

khởi tố

bắt tạm giam

Hay độc lạ

Trần Văn Tiếng

bắt Trần Văn Tiếng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại