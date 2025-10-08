Bắt tạm giam Trần Văn Tiếng

Ngày 4/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa qua đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tiếng, sinh năm 1978 (trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tiếng (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra, xác định ông T. là chủ hai tàu cá KG-90139-TS (tàu cái, do ông T. làm thuyền trưởng) và KG-92645-TS (tàu đực, do ông A. làm thuyền trưởng).

Ngày 15/2/2024, hai tàu xuất phát từ Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An) đi khai thác tại vùng biển Thổ Chu.

Đến ngày 12/4/2024, ông T. bị bệnh giao Trần Văn Tiếng điều hành.

Do sản lượng thấp, Tiếng đưa hai tàu sang vùng biển Thái Lan đánh bắt và bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ.

Ngày 25/6, Tòa án tỉnh Prachuap Khiri Khan (Thái Lan) xử phạt Tiếng và A. với số tiền 250.000 bath về hành vi đánh bắt cá thương mại trái phép, 12 ngư phủ bị phạt 150.000 bath về hành vi không có giấy lao động dành cho lao động nước ngoài và không miễn trừ pháp luật theo quy định.

Ngày 27/6, Tiếng và A. được trao trả; riêng các ngư phủ về nước ngày 10/4 và 12/7.