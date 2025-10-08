Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (8/10), ở khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, từ tối nay và chiều tối mai, các khu vực trên tiếp tục xuất hiện mưa rào mà dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, miền Bắc chỉ còn mưa vài nơi vào đêm và sáng, ngày nắng.

Ảnh minh hoạ (Báo Tin tức).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.