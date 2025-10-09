HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam giám đốc một công ty vàng bạc Nguyễn Thế Bảo

Duy Anh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Trốn thuế đối với Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Bắt tạm giam giám đốc một công ty vàng bạc Nguyễn Thế Bảo- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. 

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

