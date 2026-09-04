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Tối 4/9, giá vàng lao dốc mạnh sau khi số liệu quan trọng tại Mỹ được công bố

Mạnh Đức
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Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên 4/9, có thời điểm giảm 2,2% xuống dưới 4.370 USD/ounce, sau khi số liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất ngay trong tháng này.

Ghi nhận vào tối 4/9, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 2,2%, xuống dưới 4.370 USD/ounce. Kim loại quý chịu áp lực sau khi số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng này, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định khi tăng trưởng việc làm trong tháng 8 mạnh hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Diễn biến này khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 được đánh giá cao hơn.

"Giá vàng giảm mạnh khi một tin tức quan trọng khiến việc tăng lãi suất vào tháng 9 trở nên khả thi hơn nhiều, trừ khi chúng ta nhận được một báo cáo CPI yếu", nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định.

Thị trường hiện kỳ vọngxác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hiện vào khoảng 65%, tăng từ mức khoảng 55% trước khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang các số liệu lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần tới, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thêm về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

"Báo cáo việc làm mới nhất này được đưa ra sau bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Warsh tại Jackson Hole và dường như đã mở rộng hơn nữa cánh cửa cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục theo đuổi xu hướng tăng lãi suất, có thể ngay trong tháng này", Han Tan, nhà phân tích thị trường chính tại Bybit, cho biết.

Theo Han Tan, trong bối cảnh ổn định giá cả vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, số liệu CPI của Mỹ trong tuần tới có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn.

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Tags

Fed

việc làm mỹ

CPI

Lãi suất

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