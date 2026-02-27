Vietcombank cho biết, thực hiện quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, kể từ ngày 01/3/2026, Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank và VCB DigiBiz trên các thiết bị có dấu hiệu rủi ro về bảo mật như sau:

Sử dụng môi trường giả lập (emulator)/môi trường có trình gỡ lỗi (debugger)/máy ảo/thiết bị giả lập để chạy ứng dụng VCB Digibank/VCB DigiBiz.

Phần mềm ứng dụng bị chèn mã bên ngoài ứng dụng (hook) hoặc phần mềm ứng dụng bị can thiệp, đóng gói lại (repacking)

Thiết bị đã bị phá khóa (root/jailbreak); hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlock bootloader).

Trường hợp phát hiện thiết bị có dấu hiệu nghi ngờ rủi ro, khách hàng cần thực hiện:

Thay đổi thiết bị khác là thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất.

Trường hợp tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại, khách hàng cần liên hệ nhà sản xuất thiết bị hoặc đơn vị bán/sửa chữa thiết bị để được hỗ trợ kiểm tra và khắc phục tình trạng của thiết bị.

BIDV thông báo sẽ dừng cung cấp dịch vụ BIDV SmartBanking trên các thiết bị di động không đáp ứng yêu cầu an toàn theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN. Đây là các thiết bị di động đã bị phá khóa bảo mật như root (Android), jailbreak (iOS) hoặc mở khóa bootloader, bị chèn mã trái phép trong quá trình vận hành hoặc sử dụng,…,tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người sử dụng, có thể dẫn đến lừa đảo, rửa tiền, thất thoát tài sản…

Để không bị gián đoạn giao dịch, khách hàng cần vui lòng chủ động kiểm tra tình trạng của thiết bị, xóa các chế độ bẻ khóa root, jailbreak, unlock bootloader,… hoặc chuyển sang sử dụng ứng dụng BIDV SmartBanking trên các thiết bị an toàn.

Agribank thông báo triển khai các biện pháp tăng cường bảo mật và quản lý rủi ro đối với dịch vụ Mobile Banking (bao gồm: Agribank Plus, Agribank eBanking). Theo đó, kể từ ngày 01/03/2026, hệ thống Mobile Banking sẽ tự động từ chối truy cập đối với các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật hoặc có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bao gồm: thiết bị đã root/jailbreak, cài đặt phần mềm can thiệp hệ thống, sử dụng môi trường giả lập (emulator) hoặc các công cụ có khả năng ảnh hưởng đến tính an toàn của giao dịch. Để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ, Agribank đề nghị khách hàng chủ động kiểm tra và đưa thiết bị về trạng thái bảo mật an toàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng dịch vụ Mobile Banking.

Agribank cũng khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo bảo mật từ các kênh chính thức của ngân hàng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc dữ liệu xác thực cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới mọi hình thức nhằm phòng ngừa rủi ro lừa đảo, gian lận tài chính.

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp bảo mật hệ thống, Agribank đã triển khai dịch vụ AgriNotify - Phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo trên Mobile Banking, giúp tự động cảnh báo khi tài khoản người nhận có dấu hiệu rủi ro trước khi khách hàng thực hiện chuyển tiền, qua đó hỗ trợ khách hàng chủ động nhận diện nguy cơ gian lận và giao dịch an toàn hơn.