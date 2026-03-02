Tối 2-3, giá vàng thế giới bất ngờ rớt mạnh

Lúc 22 giờ ngày 2-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.332 USD/ounce, mất khoảng 80 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên. Trong phiên, có thời điểm giá vàng thế giới vượt qua vùng 5.400 USD/ounce.

Dù hạ nhiệt, giá vàng vẫn đang cao hơn phiên cuối tuần khoảng 50 USD/ounce.

Cùng nhịp giảm nhanh như vàng, giá bạc cũng đang rớt mạnh khi chỉ còn khoảng 90,6 USD/ounce, giảm 3,28 USD/ounce – lùi sâu khỏi mốc cao nhất trong 1 tháng qua.

Giá vàng, bạc "quay xe" đi xuống trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư, sau khi có phiên bùng nổ - dòng tiền chảy mạnh vào dưới tác động của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Giá vàng rớt mạnh vào cuối ngày

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh niêm yết mua vào 187,9 triệu đồng/lượng, bán ra 190,9 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng gần 3 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Giá vàng nhẫn từ các doanh nghiệp lớn cũng tăng lên 189,5 - 190,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với giá bạc trong nước, các thương hiệu như Ancarat, SBJ, Phú Quý niêm yết quanh 3,59 - 3,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tổng cộng khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Giá bạc thỏi 1 kg cũng vọt lên 98-100 triệu đồng ở chiều bán, với một số thương hiệu như SBJ, Phú Quý.

Trong báo cáo phân tích tác động của xung đột Mỹ - Iran với kinh tế Việt Nam và các kênh đầu tư vừa công bố, Khối phân tích Công ty chứng khoán VNDIRECT, nhận định trong ngắn hạn giá vàng có thể bật tăng mạnh và hướng trở lại vùng đỉnh cũ 5.500 - 5.600/ounce do nhà đầu tư ưu tiên phân bổ vào các tài sản trú ẩn an toàn (theo khảo sát Reuters và TradingKey). Tuy nhiên đà chốt lời có thể nhanh chóng diễn ra nếu xung đột có dấu hiệu hạ nhiệt và các bên quay trở lại bàn đàm phán.

"Trong trung hạn, ngoài yếu tố xung đột Trung Đông, triển vọng giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ từ xu hướng giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, đa dạng hóa nguồn dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu (đặc biệt từ khối BRICS); thâm hụt ngân sách và nợ công lớn của Mỹ" – khối phân tích VNDIRECT nêu.

Giá bạc cũng giảm sâu



