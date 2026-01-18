Tóc Tiên và Touliver từng "đều như vắt tranh" làm việc này suốt 5 năm trước khi ly hôn

Tóc Tiên và Touliver nên duyên tình cảm sau khi cùng tham gia chương trình âm nhạc The Remix. Tưởng như đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cuối cùng nhưng vào ngày 17/1, nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận cả hai đã chính thức ly hôn. Theo chia sẻ của Tóc Tiên, quyết định này được đưa ra sau quá trình suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng.

Là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của showbiz Việt, thông tin chia tay của Tóc Tiên và Touliver khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước khi đường ai nấy đi, cả hai luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi từng tổ chức một đám cưới kín đáo vào năm 2020.

Đáng chú ý, trong suốt giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Tóc Tiên và Touliver duy trì thói quen đều đặn mặc lại trang phục cưới vào mỗi dịp kỷ niệm, như một cách lưu giữ và nhắc nhớ về chặng đường hạnh phúc đã qua.

Tóc Tiên và Touliver về chung một nhà vào năm 2020. Cả hai tổ chức đám cưới bí mật ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV

Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới từ năm 2021 tới năm 2025, cặp đôi đều đặn mặc lại trang phục trong ngày trọng đại này. Ảnh: FBNV

Được biết, gia đình của Tóc Tiên theo đạo Công giáo, Touliver có lẽ là người đàn ông duy nhất được cử hành hôn lễ với cô tại thánh đường. Với người theo đạo Công giáo, hôn nhân được xem là một giao ước vĩnh cửu, thiêng liêng và không thể phân ly trước Chúa và Giáo hội nên chỉ được tổ chức 1 lần.

Theo giáo lý Công giáo, chỉ trong trường hợp người bạn đời qua đời mới được phép tái hôn trong nhà thờ. Ngược lại, nếu ly hôn và kết hôn với người khác, hôn lễ sẽ không được cử hành tại thánh đường, nhằm nhấn mạnh tính nghiêm túc và thiêng liêng.

Chung sống 6 năm nhưng Tóc Tiên và Touliver không có con chung. Từ năm 2021, cặp đôi đã chia sẻ quan điểm không đặt nặng chuyện con cái, mong muốn tập trung cho sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống và chỉ đưa ra quyết định khi bản thân thực sự sẵn sàng, thay vì chịu áp lực từ dư luận.

Hồi tháng 5/2023, Tóc Tiên chia sẻ về những thay đổi hậu đám cưới: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi.

Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm".

Tóc Tiên và Touliver nên duyên tình cảm sau khi cùng tham gia chương trình âm nhạc The Remix. Ảnh: FBNV