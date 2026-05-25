Tóc Tiên từng viết đoạn kết mới: "Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành... luôn được yêu thương thật lòng như anh mơ"

Loạt clip của Tóc Tiên mang thông điệp nhắn nhủ người cũ mau bước tiếp

Mối quan hệ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver là đề tài bàn tán nhiều thời gian qua. Mới đây, việc ca khúc Em trong album của Binz được bàn tán xôn xao khi có phần hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng về câu chuyện của Tóc Tiên và Touliver khiến câu chuyện tình cảm của cả hai lại được bàn tán trở lại. Bắt đầu có nhiều động thái quan tâm đến những hành động của Tóc Tiên trên mạng xã hội. Nhiều người nhận ra, kể từ lúc những đồn đoán ly hôn râm ran xuất hiện, nữ ca sĩ đã có nhiều động thái trên TikTok cá nhân của mình.

Khoảng cuối tháng 12/2025, Tóc Tiên thu hút sự chú ý lớn khi đăng tải đoạn clip cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của ca sĩ Hương Tràm. Nếu bản gốc mang tâm lý oán trách, mong người cũ nếm trải đau khổ thì Tóc Tiên lại tinh tế xin phép tác giả để thay đổi toàn bộ lời bài hát. Nữ ca sĩ hát: “Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành. Và cuộc tình với ai yêu đương cũng thành, rồi niềm đau cũng sẽ qua, muộn phiền cũng sẽ vơi, anh sẽ luôn luôn được yêu thương thật lòng như anh mơ ”. Phiên bản mới này trở nên dịu dàng, thể hiện trọn vẹn sự bao dung của một người phụ nữ sau khi chia tay. Dù thời điểm đó thông tin ly hôn chưa được công bố, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn và hiện đạt hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng Facebook.

Bên cạnh đó, kênh TikTok của nữ ca sĩ cũng xuất hiện nhiều video âm nhạc mang thông điệp về việc sống tích cực và nhắn nhủ người cũ hãy mau quên. Quay ngược lại tháng 7/2025, thời điểm những đồn đoán rạn nứt đầu tiên bắt đầu nổ ra, Tóc Tiên đã cover ca khúc Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua . Bài hát truyền tải sự tiếc nuối trong tình cảm nhưng với tâm thế vô cùng văn minh, không níu kéo mù quáng hay oán trách đối phương.

Lời bài hát như một thông điệp nhắn nhủ rằng những phiên bản hoàn hảo nhất của cả hai chỉ nên giữ vẹn nguyên trong ký ức. Đoạn clip cover này thu hút hơn 800 nghìn lượt xem. Đồng thời, video tóm tắt đời sống hàng ngày sử dụng chính đoạn nhạc này làm nền cũng nhanh chóng cán mốc 2 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng Tóc Tiên đang mượn âm nhạc để giãi bày tâm tư cá nhân.

Vào ngày đầu năm 2026, Tóc Tiên gây chú ý khi đăng clip biến hình trên nền nhạc bài hát Chế Độ Im Lặng . Phân đoạn được cô lựa chọn hát theo chính là phần lyric đang viral: “ Nhìn em vẫn bình thường không phải là em không buồn; Nhưng anh à ai mà chẳng phải sống tiếp; Đặt máy em sang chế độ im lặng… Vì trái tim chẳng thể nào im lặng ”.

Thông qua hàng loạt video, nhiều người cho rằng Tóc Tiên dường như đang gửi gắm thông điệp bản thân đang sống tốt, đã trưởng thành, không bi lụy vì chuyện tình cảm và mong người cũ sớm hạnh phúc.

10 năm gắn bó của cặp đôi quyền lực Tóc Tiên và Hoàng Touliver

Mối quan hệ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver luôn là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Từng được mệnh danh là cặp đôi trai tài gái sắc quyền lực nhất nhì V-Pop, chuyện tình của họ không chỉ gắn liền với âm nhạc mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc trong cuộc sống thường ngày.

Cơ duyên của cả hai bắt đầu từ năm 2015 khi cùng tham gia chương trình The Remix. Sự kết hợp bùng nổ giữa tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại của Hoàng Touliver và phong cách quyến rũ của Tóc Tiên đã tạo nên hàng loạt bản hit đình đám, tiêu biểu là ca khúc Ngày Mai . Sau chương trình, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò nhưng luôn chọn cách giữ im lặng, không phô trương trước truyền thông. Họ âm thầm đồng hành và hỗ trợ đối phương phát triển sự nghiệp.

Đến tháng 2/2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver chính thức đánh dấu cột mốc mới bằng một đám cưới riêng tư, ấm cúng tại Đà Lạt với sự góp mặt của gia đình và hội bạn thân. Hậu kết hôn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước, bình yên và vô cùng ngọt ngào.

Tuy nhiên, đến nửa cuối năm 2025 và đầu năm 2026, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn cả hai đang trục trặc tình cảm. Nghi vấn này càng được đẩy lên cao trào khi khán giả liên tục soi ra loạt động thái lạ mượn âm nhạc nói hộ lòng mình của Tóc Tiên trên các nền tảng cá nhân.

Sau một thời gian dài để dư luận đưa ra nhiều đồn đoán, cặp đôi cuối cùng cũng trực tiếp lên tiếng để làm rõ câu chuyện tình cảm. Vào trưa ngày 17/1/2026, Tóc Tiên đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, chính thức xác nhận cô và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver đã quyết định chấm dứt quan hệ hôn nhân. Quyết định này khép lại hành trình 10 năm yêu và cưới của cả hai. Nữ ca sĩ giải thích lý do giữ im lặng suốt thời gian qua là vì họ đều cần một khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân trước khi đưa ra công bố chính thức trước công chúng.

Sự việc đường ai nấy đi của Tóc Tiên và Hoàng Touliver từng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau một khoảng thời gian im ắng, câu chuyện này nay lại trở thành đề tài nóng hổi nhờ sự xuất hiện của bài hát Em do Binz phát hành, cộng hưởng cùng những thông tin đồn đoán về mối quan hệ mới của Tóc Tiên.

