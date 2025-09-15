Tóc Tiên mang thai con đầu lòng?

Mới đây, Tóc Tiên khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm cùng vòng eo săn chắc. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi cho body nuột nà, một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận gây chú ý: "Có ai để ý thấy đường dọc từ rốn xuống dưới không? Chỉ có ai mẹ bỉm sữa mới hiểu nha".

Trước nghi vấn này, Tóc Tiên không né tránh mà lập tức phản hồi hài hước: "Tui thọt lét bà giờ á". Động thái nhanh gọn nhưng dí dỏm của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bật cười và xóa tan nghi ngờ cô đang mang thai.

Chưa dừng lại, trong phần chat cùng fan sau đó, Tóc Tiên tiếp tục bày tỏ sự bất ngờ khi cư dân mạng lan truyền những lời đồn đoán vô căn cứ: "Sao mà đi đồn lon ton quá đi hà". Có thể thấy, nữ ca sĩ không giấu được sự bức xúc nhưng vẫn lựa chọn cách phản ứng nhẹ nhàng, vừa phủ nhận tin đồn vừa thể hiện rõ thái độ.

Tóc Tiên đáp trả về tin đồn mang thai con đầu lòng

Thời gian qua, Tóc Tiên nhận nhiều sự quan tâm khi vướng loạt tin đồn trục trặc với Hoàng Touliver. Nguồn cơn xuất phát từ loạt chi tiết cho thấy cô đã không còn sinh sống trong căn biệt thự hoành tráng, nơi từng là tổ ấm của nữ ca sĩ và ông xã Hoàng Touliver. Dù người trong cuộc giữ thái độ im lặng, loạt "tín hiệu" được chính Tóc Tiên hé lộ lại khiến công chúng tin rằng tin đồn dọn khỏi biệt thự là có cơ sở.

Nếu trước đây, Tóc Tiên thường xuyên khoe căn nhà căn nhà rộng rãi, phòng tập hiện đại cùng khoảng sân vườn xanh mát thì nay khung cảnh trong những story của cô đã khác hoàn toàn. Thay vì khoe dáng ở phòng gym sang chảnh, nữ ca sĩ lại xuất hiện trong không gian nhỏ gọn, thiết kế tối giản. Mới đây, Tóc Tiên còn hào hứng khoe vừa sắm chiếc nồi điện chiên mới để phục vụ đam mê nấu nướng. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại càng khiến khán giả tin rằng cô đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một chỗ ở khác.

Đặc biệt, mới đây nhất bức ảnh check-in trong phòng ngủ mà Tóc Tiên chia sẻ cũng làm netizen dậy sóng. Nội thất trong căn phòng mới có phong cách hiện đại, gam màu sáng và cách bài trí khác hẳn không gian phòng ngủ sang trọng từng thấy trong biệt thự ở Quận 2, TP.HCM. Từ chiếc giường, hệ tủ đều toát lên cảm giác của một căn hộ cao tầng thay vì căn nhà phố quen thuộc. Chính sự khác biệt này khiến dân tình càng có thêm lý do để khẳng định nữ ca sĩ đã chuyển nhà.

Tóc Tiên khoe sắm sửa nội thất mới

Tóc Tiên check in tại nhà, nhìn cảnh vật trong căng phòng khác hẳn bày trí ở biệt thự

Phòng ngủ của Tóc Tiên ở biệt thự có màu xám, trắng làm chủ đạo

Trong một số chia sẻ trước đó, Tóc Tiên thừa nhận đã trải qua "nửa năm nhiều biến động", phải dành nhiều thời gian tĩnh lặng để cân bằng lại bản thân. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hôn nhân với Touliver vốn có thỏa thuận riêng, cả hai không cần thiết lúc nào cũng phải công khai nhắc đến nhau, bởi "còn yêu nghĩa là còn hôn nhân".

Hành trình yêu của Tóc Tiên và Hoàng Touliver từng được xem là một trong những câu chuyện đẹp nhất showbiz Việt. Cặp đôi bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị. Trong mắt khán giả, cả hai không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn hòa hợp trong đời sống thường nhật.

Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, tin đồn rạn nứt liên tục bủa vây. Từ việc cả hai hạn chế nhắc đến nhau, nghi vấn Tóc Tiên rời khỏi biệt thự chung, cho đến những phát ngôn đầy ẩn ý gần đây, tất cả đã khiến công chúng không khỏi đặt dấu hỏi về tình trạng hiện tại của cặp đôi.