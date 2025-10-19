Tóc Tiên mặc xấu dữ dội

Tối 17/10, Tóc Tiên là thành viên trong dàn line up khủng của một đại nhạc hội hoành tráng diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, nữ ca sĩ mang đến 3 tạo hình với các trang phục khác nhau, một trong số đó đang vấp phải không ít ý kiến phê bình trên mạng xã hội. Công chúng bày tỏ thái độ khó hiểu khi một cái tên sở hữu visual sáng giá cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ như Tóc Tiên lại chấp nhận để bộ trang phục này cùng mình xuất hiện trên một sân khấu lớn.

Tóc Tiên và outfit đang bị phàn nàn trong đại nhạc hội đêm 17/10 (Nguồn @toctien_supportteam).

Thiết kế mà Tóc Tiên diện là một bộ bodysuit phối hợp giữa chất liệu lưới và vải ánh kim, ôm sát cơ thể với hai gam màu xanh pastel và hồng ánh nhũ, tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh dưới ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, chính sự tương phản giữa hai sắc độ pastel này cùng chất liệu trông khá rẻ tiền khiến tổng thể trở nên rối mắt, khó đem lại cảm giác sang trọng hoặc tôn dáng. Kiểu dáng liền mảnh của bộ trang phục khiến nhiều người liên tưởng đến trang phục thể dục nhịp điệu hoặc bodysuit tập yoga hơn là thời trang trình diễn. Ngoài ra chiếc quần được layering bên ngoài có hình dáng tương tự một mẫu quần gen định hình, còn tạo cảm giác kém tinh tế.

Nhiều người tự hỏi: Phải chăng Tóc Tiên mới vừa từ phòng tập Yoga đến sân khấu chăng?

Vốn được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ có gu thời trang cá tính, luôn biết cách làm chủ sân khấu với hình ảnh hiện đại và gợi cảm, nhưng lần xuất hiện này của Tóc Tiên khiến khán giả cảm thấy lấn cấn. Outfit dù đi theo tone màu chủ đạo của bài trình diễn nhưng lại ngầm "phản chủ", khiến nữ ca sĩ mất đi thần thái sang chảnh vốn là điểm mạnh của bản thân.

Ngay sau khi hình ảnh buổi diễn được lan truyền, phần bình luận bên dưới các bài đăng liên quan nhanh chóng bùng nổ. Hàng loạt netizen bày tỏ sự hoang mang với lựa chọn trang phục của Tóc Tiên: "Ai stylist cho chị ấy bộ này vậy", "Stylist dám đưa chị dám mặc", "Đang tập yoga nhưng sực nhớ đến giờ đi diễn à"...

Video sau khi lên sóng thu nhận "bão" bình luận với cùng quan điểm về trang phục của Tóc Tiên lần này.

Hai trang phục còn lại của đêm diễn lại cho thấy sự chỉn chu của Tóc Tiên. Cô xuất hiện trong corset màu hồng rực phối cùng quần jeans wash, khéo léo tôn vòng eo và gợi nhắc phong cách Y2K mà cô đang theo đuổi gần đây. Vừa sexy, lại có chút nổi loạn, outfit này của nữ ca sĩ khiến khán giả không ngừng cổ vũ.

Quần skinny jeans và áo dáng corset đậm chất Y2K mà Tóc Tiên rất ưa chuộng gần đây

Ở một tiết mục khác, Tóc Tiên hóa nàng thơ trong bộ váy trắng cắt xẻ tinh tế của LALUNE. Chất liệu mềm mai, điểm xuyết vài chi tiết kim loại vừa nữ tính, vừa ma mị. Ánh đèn phản chiếu làm nổi bật đường nét cơ bụng săn chắc và thần thái tự tin, giúp Tóc Tiên gỡ điểm.

Trong 3 bộ cánh có lúc thăng lúc trầm của Tóc Tiên, thì đây là lúc nữ ca sĩ thăng hoa, toả sáng nhất.

Ảnh: @toctien_supportteam