Tóc Tiên lại khiến hội chị em phải tị

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục gây sốt mạng xã hội khi chăm diện những outfit táo bạo hơn, khoe triệt để vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin đặc trưng. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ đang ở trạng thái “hừng hực”, như thể vừa bước vào một giai đoạn mới đầy năng lượng sau nhiều biến động trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục “đốt mắt” dân tình với loạt ảnh đời thường mang phong cách vintage, quyến rũ. Không cần concept cầu kỳ hay váy áo lộng lẫy, nữ ca sĩ vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight nhờ visual cuốn hút cùng body nét căng.

Tóc Tiện với outfit khoe trọn vòng eo con kiến. (Nguồn: Instagram)

Nữ ca sĩ diện set đồ tông trắng gồm áo crop top satin cổ V sâu, thiết kế tay phồng nhẹ và chi tiết buộc nơ trước ngực. Phom áo ngắn ôm sát giúp vòng eo nhỏ xíu của Tóc Tiên gần như trở thành tâm điểm. Phần xương quai xanh cùng thềm ngực được khoe khéo léo, tạo cảm giác gợi cảm nhưng không hề phô trương.

Kết hợp cùng là chân váy ôm dáng chất liệu mỏng nhẹ, ôm vừa đủ để tôn đường cong cơ thể. Tổng thể outfit mang hơi hướng feminine coquette pha Y2K - xu hướng đang rất được các IT girl châu Á yêu thích. Với lợi thế body săn chắc, đặc biệt là phần eo thon và cơ bụng phẳng lì, Tóc Tiên dễ dàng “cân đẹp” kiểu trang phục vốn khá kén dáng này.

Visual cực cuốn hút của nữ ca sĩ. (Nguồn: Instagram)

Điểm thú vị là dù diện đồ nữ tính, nữ ca sĩ vẫn giữ được chất riêng nhờ cách phối phụ kiện rất “cool girl”. Cặp kính gọng đen oversized tạo hiệu ứng geek chic thời thượng, khiến tổng thể không bị quá bánh bèo. Cô mix thêm túi vai màu nâu đậm cùng đồng hồ mặt vuông tối giản, đủ để outfit trông có chiều sâu và thời trang hơn.

Về makeup, người đẹp chọn layout nhẹ nhàng với lớp nền căng bóng tự nhiên, má hồng phớt cùng son môi tông hồng đào. Phần mắt được giữ trong trẻo với eyeliner mảnh và hàng mi cong nhẹ, giúp visual tổng thể trẻ trung hơn hẳn. Dưới ánh sáng tự nhiên, làn da glowy của nữ ca sĩ càng tạo cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Tóc Tiên chọn makeup trong trẻo, tôn đường nét tự nhiên nhưng vẫn cực kỳ “ăn ảnh”. (Nguồn: Instagram)

Kiểu tóc buộc thấp kết hợp mái thưa và scrunchie bản lớn cũng góp phần hoàn thiện hình ảnh vừa ngọt ngào vừa có chút tinh nghịch. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi công chúng thấy Tóc Tiên theo đuổi hình tượng nữ tính đến vậy, nhưng vẫn không làm mất đi thần thái sắc sảo vốn có.

Không khó hiểu khi bộ ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên Instagram. Ở tuổi ngoài 30, Tóc Tiên vẫn duy trì phong độ nhan sắc lẫn vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quan trọng hơn cả, cô cho thấy sức hút của một người phụ nữ biết rõ bản thân đẹp nhất ở đâu và luôn tự tin với điều đó.