Tóc Tiên giàu có thế nào ở tuổi 37?

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn rất nhỏ và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, Tóc Tiên ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng và có nhiều nổi bật trong làng giải trí Việt. Với hơn 24 năm hoạt động, cô được cho là sở hữu khối tài sản lớn.

Tóc Tiên đang là mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt.

Năm 2015 có thể coi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô tham gia chương trình The Remix. Thành công của chương trình giúp Tóc Tiên càng thêm nổi tiếng.

Trong những năm qua, Tóc Tiên là ca sĩ đắt show nhất nhì làng nhạc Việt, làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Ngoài ca hát, cô cũng xây dựng hình ảnh tốt ở mảng thời trang. Cô là sao nữ được nhiều thương hiệu thời trang đình đám ''chọn mặt gửi vàng''. Tóc Tiên nhiều lần trở thành nghệ sĩ người Việt duy nhất tham dự sự kiện toàn cầu của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp.

Tóc Tiên là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu đẳng cấp.

Trước khi ly hôn , Tóc Tiên và Hoàng Touliver cũng sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Thời gian còn bên nhau, họ sống ở biệt thự xa hoa tại TP.HCM. Căn nhà rộng 270 m2, được thiết kế độc đáo, với tầng hầm, phòng khách, bếp, nhiều phòng ngủ rộng rãi. Biệt thự nhiều cây xanh cùng hồ bơi riêng, không gian thoáng đãng, mát mẻ.

Ngoài ra, họ còn có biệt thự rộng khoảng 300m2 ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Căn biệt thự này cũng được thiết kế độc đáo, hiện đại, với view đẹp, thoáng đãng. Vào năm 2020, căn nhà ước tính có giá trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tóc Tiên còn được cho là sở hữu nhà riêng ở Mỹ. Những năm trước, cô và Touliver thường xuyên nghỉ dưỡng ở đây trong thời gian dài.

Tóc Tiên sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Từ năm 2017, Tóc Tiên đã sở hữu xế hộp thương hiệu Mercedes. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng là một "mỹ nhân hàng hiệu" của showbiz Việt.

Xây dựng hình ảnh gợi cảm, sành điệu, Tóc Tiên là một trong những ngôi sao luôn đi đầu, cập nhật các xu hướng thời trang. Cô khiến nhiều người choáng ngợp về sở thích chơi đồ hiệu đắt đỏ từ quần áo, túi xách đến những món phụ kiện khác như đồng hồ, mắt kính...

Tóc Tiên sử dụng hàng hiệu đến từ những nhà mốt hàng đầu thế giới.

Không quá phô trương nhưng lối chơi hàng hiệu của Tóc Tiên không khỏi khiến công chúng trầm trồ về độ giàu có sau nhiều năm lao động miệt mài.