Tóc Tiên một lần nữa làm dân tình đứng ngồi không yên.

Tối 29/8, Tóc Tiên góp mặt tại một sân khấu âm nhạc diễn ra tại Quảng Ninh. Ngay sau đêm nhạc, những hình ảnh và đoạn clip ghi lại phần trình diễn của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đoạn video đang nhận được nhiều lượt tương tác của Tóc Tiên

Tại sự kiện, Tóc Tiên mang đến loạt tiết mục quen thuộc như Người Còn Thương Em Không, Rock Thiệp Hồng và Đậm Đà. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn clip ghi lại màn trình diễn của nữ ca sĩ nhận được lượng tương tác đáng chú ý, đặc biệt là phần thể hiện Đậm Đà.

Trong tiết mục này, Tóc Tiên tiếp tục cho thấy khả năng làm chủ sân khấu với phong cách trình diễn giàu năng lượng. Nữ ca sĩ kết hợp phần vũ đạo bắt mắt cùng những động tác được dàn dựng phù hợp với không khí sôi động của ca khúc.

Tóc Tiên khoe body quyến rũ trong show diễn mới nhất

Đáng chú ý, trang phục của Tóc Tiên cũng trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận. Nữ ca sĩ diện thiết kế tông tím lấp lánh, phần áo có kiểu dáng ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể. Khi kết hợp với ánh sáng sân khấu và những động tác vũ đạo, tổng thể giúp phần trình diễn trở nên nổi bật hơn.

Ngay khi những đoạn video được đăng tải, phần trình diễn của Tóc Tiên nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu, vóc dáng của nữ ca sĩ là một trong những điểm được nhắc đến nhiều.

Tóc Tiên nhận về nhiều lời khen ngợi

Không ít khán giả phải xuýt xoa trước màn khoe dáng bốc lửa của Tóc Tiên. Trong thiết kế ôm sát, nữ ca sĩ phô diễn vòng eo gọn, hình thể săn chắc cùng đường cong rõ nét, càng nổi bật khi cô liên tục thực hiện những động tác vũ đạo mạnh và dứt khoát. Nhiều bình luận còn nhận xét body của Tóc Tiên trông “siêu thực”, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa đầy năng lượng trên sân khấu.

Nhiều ý kiến cho rằng chính lợi thế hình thể giúp Tóc Tiên có thể tự tin chinh phục những trang phục khá kén dáng. Khi di chuyển dưới ánh đèn sân khấu, đường cong cơ thể càng trở nên nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Có thể thấy, bên cạnh phần âm nhạc, ngoại hình và phong cách trình diễn tiếp tục là những yếu tố giúp màn xuất hiện của Tóc Tiên thu hút sự chú ý.

Đây cũng là kiểu trang phục khá phù hợp với hình ảnh mà Tóc Tiên theo đuổi trong nhiều năm, khi cô hướng đến vẻ ngoài quyến rũ, hiện đại và cá tính

Trong khoảng thời gian gần đây, Tóc Tiên thường xuyên lựa chọn những thiết kế ôm sát cơ thể khi xuất hiện, từ các sự kiện đời thường cho đến sân khấu âm nhạc. Nữ ca sĩ đặc biệt chuộng những bộ cánh có phom dáng fit body, giúp tôn rõ đường cong và tạo hiệu ứng nổi bật khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đây cũng là kiểu trang phục khá phù hợp với hình ảnh mà Tóc Tiên theo đuổi trong nhiều năm, khi cô hướng đến vẻ ngoài quyến rũ, hiện đại và cá tính.

Tóc Tiên nổi tiếng có ình thể cân đối, săn chắc, vòng eo gọn cùng đường cong rõ nét

Bên cạnh cách lựa chọn trang phục, bản thân Tóc Tiên cũng sở hữu vóc dáng được nhiều khán giả đánh giá cao. Nữ ca sĩ có hình thể cân đối, săn chắc, vòng eo gọn cùng đường cong rõ nét, vì vậy những thiết kế ôm sát thường phát huy khá tốt lợi thế ngoại hình của cô. Khi kết hợp cùng giày cao gót, kiểu tóc và phong cách trang điểm phù hợp, tổng thể của Tóc Tiên càng tạo cảm giác sắc sảo và cuốn hút.

Dù hiện tại Tóc Tiên chưa ra sản phẩm âm nhạc nào mới, nhưng nữ ca sĩ vẫn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện

Sau sản phẩm Người Còn Thương Em Không phát hành đầu tháng 6, Tóc Tiên vẫn chưa có thêm sản phẩm âm nhạc mới. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay đêm diễn. Mỗi lần bước lên sân khấu, Tóc Tiên thường mang đến những tiết mục được đầu tư về vũ đạo, trang phục và hình ảnh, qua đó tiếp tục phát huy thế mạnh của một nữ ca sĩ có khả năng trình diễn nổi bật.

Hình ảnh mới nhất của Tóc Tiên tại sân khấu ở Quảng Ninh vẫn đang được khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV