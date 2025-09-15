"Toang" thật rồi: Tài tử Đậu Kiêu bị ái nữ trùm sòng bạc đuổi cổ khỏi biệt thự, giờ sống chật vật vì rỗng túi?

Ngày 14/9, theo tờ Sohu, nguồn tin thân cận với vợ chồng Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - ái nữ trùm sòng bạc Macau - cho biết cặp đôi đã hàn gắn bất thành. Từ tháng 5, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã nỗ lực hòa giải, cho nhau cơ hội xây dựng lại tổ ấm, song không thành công. Nguồn tin khẳng định ngày Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tuyên bố "đường ai nấy đi" không còn xa. Hà Siêu Liên đã mệt mỏi với việc ly thân, giả vờ vẫn còn hạnh phúc với Đậu Kiêu. Hiện, cô đã dọn hẳn về biệt thự của mẹ để sống.

Ái nữ này cũng đuổi Đậu Kiêu ra khỏi biệt thự tân hôn của họ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Bất động sản này vốn do mẹ Hà Siêu Liên tặng vợ chồng con gái sau ngày cưới. Do chưa sang tên nên Hà Siêu Liên có quyền thay mặt mẹ quyết định cho Đậu Kiêu ở hay không. Bên cạnh đó, gia tộc trùm sòng bạc Macau cũng không còn sợ mất mặt chuyện Hà Siêu Liên đổ vỡ với Đậu Kiêu sau vài tháng cưới. Vì cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn, gia tộc trùm sòng bạc chẳng mất phần tài sản nào vào tay người ngoài nếu Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu chia tay. Bà ba Trần Uyển Trân đã coi như không có chàng rể tài tử. Bà không gọi Đậu Kiêu về ăn sinh nhật mình, cấm cửa anh đến biệt thự và các sự kiện kinh doanh thương mại của gia tộc.

Trong khi đó, Đậu Kiêu được cho biết đang có 1 cuộc sống chật vật. Sau khi dốc hết tiền tiết kiệm hơn 250 tỷ đồng của mình để mua sính lễ và chi trả chi phí tổ chức đám cưới xa hoa với Hà Siêu Liên ở Bali (Indonesia), Đậu Kiêu giờ rỗng túi. Anh không có tiền mua nhà khác và đang phải sống tạm trong khách sạn. Tài tử hiện ra sức đóng phim, chạy job để lấy lại danh tiếng và kiếm tiền.

Do vẫn chưa đăng ký kết hôn với Hà Siêu Liên, việc chia tay của nam diễn viên và ái nữ trùm sòng bạc cũng như cặp tình nhân bình thường. Tài tử sinh năm 1988 sẽ không nhận được phần tài sản nào của Hà Siêu Liên. On cho biết giá trị tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện tại ước tính rơi vào khoảng 40 tỷ HKD (hơn 5.100 tỷ đồng).

Thông tin Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên cứu vãn hôn nhân không thành công đang gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo. Hiện, 2 nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Sau khi bị Hà Siêu Liên đuổi khỏi nhà tân hôn, Đậu Kiêu đang ở tạm trong khách sạn vì chẳng có đủ tiền để mua nhà khác

2 năm qua, mối quan hệ bất ổn của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên gây bàn tán trong showbiz Trung Quốc. Dù Hà Siêu Liên đã lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng vẫn nhận thấy sự xa cách thấy rõ giữa cô và chồng tài tử. Cả 2 đã sống xa nhau 1 thời gian dài, thậm chí không đón Tết cùng nhau. Vài tháng sau lễ cưới (2023), Hà Siêu Liên đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc.

Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH đã hơn 5 tháng qua. Đặc biệt là vào ngày 8/5, Hà Siêu Liên đã tổ chức sinh nhật đón tuổi 34 tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô mời rất nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui, nhưng ông xã Đậu Kiêu lại mặt vắng 1 cách bất thường. Khi bị dân tình soi việc vắng bóng trong sinh nhật Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu mới đăng bài chúc mừng vợ trên MXH Weibo. Động thái của nam diễn viên được cho là che mắt thiên hạ chuyện anh và bà xã tiểu thư chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa.

Theo nguồn tin trong giới, mối quan hệ giữa Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu trục trặc vì nam diễn viên bất mãn việc anh không được nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia tộc trùm sòng bạc, lại còn bị ép rời showbiz làm hậu phương cho vợ. Sau nhiều lần cãi vã, vợ chồng nam diễn viên trở nên lạnh nhạt với nhau. Đậu Kiêu cũng quyết định quay lại showbiz hoạt động nhằm lấy lại vị thế và kiếm tiền sau nhiều năm bỏ bê vì yêu Hà Siêu Liên.

