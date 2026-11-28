TOÀN VĂN: Quy định 231-QĐ/TW về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng Chinhphu.vn | 28/11/2026 17:18 Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Báo lỗi cho Soha Toàn văn Quy định số 231-QĐ/TW ngày 25/11/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng. Quy định về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng Tags đảng Bộ Chính trị Trách nhiệm giải trình trong đảng giải trình Theo Baochinhphu.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-quy-dinh-231-qd-tw-ve-thuc-hien-trach-nhiem-giai-trinh-trong-dang-119261128140419178.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha